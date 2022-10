Gas, le tre incognite che potrebbero farci rimanere senza forniture

7/7

Altro tema da tenere in considerazione è il trasporto di gas da Sud - dove arriva, in particolare, da Algeria e Azerbaijan - e Nord, dove viene consumato per il 60%. Oggi la rete di trasporto Snam può garantire il passaggio di 126 milioni di metri cubi al giorno, una somma che potrebbe diventare stretta se il Tap venisse raddoppiato, come previsto per i prossimi anni. Per questo Snam ha progettato un nuovo metanodotto e una nuova centrale di compressione nel Centro Italia, che saranno però ultimati solo nel 2027