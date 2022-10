1/12 ©IPA/Fotogramma

L’inverno si avvicina e l’Italia, come tutta l’Europa, punta a non far diventare troppo freddi i mesi che ci aspettano. La paura è sempre la stessa. Se Mosca decidesse di interrompere definitivamente i rifornimenti di gas ai Paesi europei dell’Ovest, gli sforzi fatti finora per diversificare le fonti di approvvigionamento e per mettere al sicuro gli stoccaggi potrebbero non bastare. Intanto è corsa anche per intervenire sul prezzo dell’elettricità

