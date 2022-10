Pnrr, Draghi: ”Non ci sono ritardi, già conseguiti 21 obiettivi”

Economia

Pnrr, dall'Ue ok alla seconda rata da 21 miliardi: a che punto siamo

Bruxelles ha apposto la firma definitiva sull'assegno che copre la seconda rata del Recovery italiano. Ora si apre un iter di circa due mesi che porterà Roma a incassare 10 miliardi di euro di stanziamenti a fondo perduto e altri 11 sotto forma di prestiti. Intanto, sulle riforme da completare per ricevere la terza tranche da 19 miliardi pesa l'incognita del nuovo governo che sta per insediarsi: obiettivi, tappe e status del Piano

La Commissione europea ha dato il suo ok alla seconda rata di finanziamenti da 21 miliardi di euro stanziata per l’Italia nel quadro del Recovery Fund, il programma di aiuti economici da 750 miliardi messo a punto nel 2020 dall’Ue per aiutare i Paesi membri a fronteggiare la pandemia da Covid-19. Da Bruxelles è infatti arrivata la valutazione preliminare positiva della richiesta avanzata da Roma a fine giugno, in cui si certifica il raggiungimento dei 45 obiettivi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per il primo semestre del 2022

Si tratta di un passaggio essenziale ed indispensabile per ottenere il denaro, dal momento che l'Unione ha deciso di monitorare il raggiungimento degli obiettivi fissati da ciascuno Stato membro con scadenze semestrali, fino al 2026, prima di erogargli le varie tranche del finanziamento. “Roma ha raggiunto tutti i 45 obiettivi previsti e la messa in opera degli investimenti sta entrando nella sua fase di pieno svolgimento", ha spiegato l'esecutivo europeo in una nota