Il caro-bollette in cima all'agenda del futuro governo. Meloni incontra Cingolani e promette battaglia contro la speculazione. Dalla Lega pieno mandato a Salvini che e mette nero su bianco le priorità: caro bollette, flat tax, superamento della legge Fornero, sicurezza. Giorgetti: 'Salvini è il candidato naturale al Viminale'. Ma il leader della Lega non si impunta: "Farò quello che serve per il Paese" ( Toto-ministri, chi vorresti nel nuovo governo? Dì la tua ). Domani l'attesa direzione del Pd. "Il Pnrr non è il piano di un governo, ma di tutta l'Italia, e ha bisogno dell'impegno di tutti per garantirne la riuscita nei tempi e con gli obiettivi previsti. La politica italiana sa ottenere grandi risultati quando collabora", afferma il premier Draghi. "Dobbiamo assicurare a cittadini e imprese una rete robusta di protezione economica e sociale, insieme a prospettive serie di sviluppo. C'è bisogno di una gestione oculata delle risorse, che respinga i tentativi della criminalità organizzata di appropriarsi dei soldi pubblici come troppo spesso è accaduto in passato". Oggi il consiglio dei ministri. Assoutenti prevede per il gas una stangata da 2.942 euro all'anno. La Casa Bianca: "Desiderosi di lavorare con il nuovo governo italiano".