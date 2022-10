Meloni: "Tempi formazione nuovo governo? Chiedete a Mattarella"

La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, prosegue gli incontri con gli altri leader e smorza le polemiche. Così, alla domanda se Salvini sia pronto a fare ciò che è giusto per il Paese, ha rimarcato il lavoro della coalizione di centrodestra: “Mi pare che confermi un atteggiamento del centrodestra che sta avendo dall’inizio di questa avventura, siamo tutti concentrati sull’obiettivo, e l'obiettivo è dare a questa nazione un governo che possa offrire le risposte migliori in un tempo che sicuramente facile non è”. E alla domanda sui tempi della formazione del governo, la Meloni ha risposto: “Non dovete chiederli a me ma al presidente della Repubblica”.