La presidente di Fratelli d’Italia ha iniziato a militare in An negli anni Novanta, per poi diventare deputata, vicepresidente della Camera, la più giovane ministra nella storia della Repubblica italiana e, probabilmente, a breve la prima presidente del Consiglio donna. E il suo stile, dagli abiti al taglio e al colore capelli, si è evoluto con lei, tanto che il suo hair stylist spiega: "Cambia look ogni volta che deve fare una scelta o affrontare un cambiamento nel suo lavoro"