Giornalista, è stato accanto alla leader di FdI per quasi 10 anni. I due hanno una figlia, Ginevra, nata nel 2016. Si sono lasciati a ottobre 2023, come ha annunciato pubblicamente la premier

Classe 1981, Andrea Giambruno è originario di Milano, ha 41 anni ed è un noto giornalista nonché autore di diversi programmi. Prima di iniziare la carriera televisiva si è diplomato al liceo scientifico di Monza e si è laureato in Filosofia all'università Cattolica di Milano. Lui e Giorgia Meloni si sono conosciuti in uno dei programmi dove lavorava Giambruno: un incontro buffo che ha subito avvicinato i due, come lei stessa ha raccontato. Prima di entrare sul set, Meloni aveva chiesto di mangiare qualcosa. Le venne consegnata una banana che non riusciva a finire e così l’ha lasciata a Giambruno, scambiandolo per un assistente. Il giornalista ha raccontato che quello scambio per lui è stato un colpo di fulmine e che da allora ha iniziato a corteggiare Meloni, fino a conquistarla. La loro storia è durata quasi 10 anni e, nel 2016, i due hanno avuto una figlia, Ginevra. A ottobre 2023 è arrivata la rottura, annunciata in un messaggio pubblico dalla premier.

La coppia e la politica Al compagno erano andati i ringraziamenti di Giorgia Meloni, nel commentare il risultato elettorale, dopo la vittoria delle elezioni del 2022: "Voglio ringraziare la mia famiglia, Andrea, mia figlia, mia sorella, mia madre. Tutti quelli per i quali io ci sono stata meno di quanto loro ci fossero per me". In più occasionilla leader di FdI aveva poi ironizzato sul fatto di avere una sorta di "nemico in casa" perché Andrea è di sinistra. Ospite in una puntata de Il Testimone condotta da Pif, aveva dichiarato: "Il mio compagno è di sinistra, adesso penso che voterà per me alle prossime elezioni. Discutiamo sui gay, sui temi etici, sulla legalizzazione delle droghe leggere. Non la pensiamo nella stessa maniera". approfondimento Andrea Giambruno, compagno di Giorgia Meloni: “Non sono di sinistra”

Le polemiche su Giambruno e la rottura con Meloni Dopo la nomina a presidente del consiglio di Meloni, l’attività di Giambruno come giornalista è stata molto seguita dall’opinione pubblica. In particolare, sono finite nell’occhio del ciclone le sue parole dopo lo stupro di Palermo e i recenti fuorionda “sessisti”. Poi la premier, il 20 ottobre 2023, ha fatto sapere: "La mia relazione con Andrea Giambruno finisce qui". L’annuncio, attraverso un post sui social, è arrivato a poche ore di distanza dal caso nato proprio dopo alcuni fuorionda del compagno, trasmessi da Striscia la Notizia. La presidente del Consiglio non ha menzionato i fuorionda nel suo messaggio, ma ha specificato: "Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto". Poi ha aggiunto: "Tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua". approfondimento Un anno di governo Meloni, sondaggio: ministri e misure più apprezzati