Giorgia Meloni lascia Andrea Giambruno, le reazioni della politica

"Massimo rispetto per Giorgia Meloni per una vicenda familiare privata che oltretutto vede coinvolta una bambina. Le separazioni sono sempre passaggi dolorosi in cui i figli vanno per quanto possibile tutelati. Per questo ogni speculazione politica sarebbe assurda e fuori luogo. La mia solidarietà a Giorgia Meloni", è il messaggio su X Mariastella Gelmini, senatrice e portavoce di Azione