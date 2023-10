Meloni lascia Giambruno, i commenti dei giornali esteri

La fine della relazione tra la presidente del Consiglio italiana e il suo compagno ha attirato l'attenzione di diversi media internazionali, da Politico a The Times of India

Politico.eu titola "La Meloni si separa dal fidanzato di lunga data dopo commenti osceni in TV", riportando dettagli sui fuorionda di Giambruno. sulla stessa linea anche Reuters, che nel suo sito, scrive: "Il Primo Ministro italiano Meloni lascia il partner dopo i commenti sessisti in TV". L'agenzia sottolinea che la rottura "arriva mentre la premier 46enne celebra il suo primo anno in carica a capo di un governo di coalizione di destra che ha difeso la famiglia tradizionale come uno dei suoi tratti distintivi politici".

Süddeutsche zeitung e The Times of India

Il quotidiano tedesco Süddeutsche zeitung nel titolo che riporta la notizia pone l'accento su una frase di Meloni, "Separati da molto tempo”, non mancando di specificare che il messaggio su X in cui è stata annunciata la separazione ha ricevuto un like dal proprietario del social Elon Musk. Anche The Times of India riprende la notizia, ricordando nell’articolo anche le polemiche di qualche settimana fa dopo che Giambruno, commentando la notizia di uno stupro di gruppo, aveva detto: "Se non ti ubriachi, il lupo lo eviti".