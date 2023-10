Un anno di governo Meloni, sondaggio: ministri e misure più apprezzati

Il 22 ottobre 2022 entrava in carica con il giuramento l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni. Un sondaggio realizzato da Quorum / YouTrend per Sky TG24 ha raccolto i giudizi degli italiani di questi primi 12 mesi di governo. La premier, Tajani e Giorgetti sono gli esponenti più apprezzati, Salvini e Santanché in fondo alla classifica. Per quanto riguarda le misure, giudizi positivi su contrasto al femminicidio, negativi sul Ponte sullo Stretto. Bocciatura sul PNRR