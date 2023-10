Mediaset, Andrea Giambruno si auto-sospende dopo il caso dei fuorionda

È stata sospesa la conduzione di Andrea Giambruno a Diario del giorno su Retequattro e l'azienda sta valutando con attenzione i fatti. Lo spiega all'Ansa un portavoce di Mediaset. La decisione sarebbe stata presa dallo stesso Giambruno, di comune accordo con l'azienda: la misura, per ora, varrà una settimana. Nel corso della mattinata, il giornalista aveva visto interrompersi la relazione decennale con la premier Giorgia Meloni dopo il caso dei fuorionda trasmessi da Striscia la Notizia, che lo avevano visto finire al centro delle polemiche nelle ultime 48 ore.

L'assenza dalla conduzione

Nella puntata odierna del programma in onda su Retequattro, Giambruno non era apparso in conduzione dagli studi Mediaset del Palatino a Roma. Al posto del giornalista Luigi Galluzzo, che aveva lanciato la puntata annunciando gli aggiornamenti sulla crisi in Israele e sull'allarme terrorismo in Italia e Europa. Non era ancora chiaro, in quel momento, se si trattasse di un normale avvicendamento in conduzione o di un'indicazione arrivata direttamente da parte dell'azienda.