IL NORD-OVEST – La regione di Nord-Ovest, che comprende Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia, evidenzia un dominio del centrodestra, vittorioso praticamente ovunque eccezion fatta per tre collegi in Lombardia, in Piemonte e in Liguria, dove ha vinto il centrosinistra (al Senato invece quello ligure passa al centrodestra). Per il resto è un trionfo di Fratelli d’Italia, che ottiene risultati importanti in Piemonte e in Lombardia, dove supera il 25% dei consensi

La mappa dei risultati delle elezioni