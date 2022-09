Elettori italiani all’estero: il voto premia il Pd con 7 parlamentari

Il centrodestra e il M5s

Berlusconi: "Abbiamo golden share sul rischio populismo"

La lista 'Berlusconi-Salvini-Meloni' elegge due deputati: Simone Billi (Europa) e Andrea Di Giuseppe (Nordamerica). Il Maie - Movimento associativo italiani all'estero - fondato in Argentina nel 2007, elegge un deputato e un senatore, entrambi in Sudamerica: Franco Tirelli per la Camera e Alejandro Borghese per il Senato. Il M5s elegge un deputato in Europa, Federica Onori. Le schede elettorali dei quasi sei milioni di elettori italiani residenti all'estero sono state divise tra la sede centrale di Roma e quelle di Bologna, Milano, Firenze e Napoli.

Merlo (Maie): in seggi argentini migliaia di schede false

Il presidente del Maie, Ricardo Merlo denuncia migliaia di certificati elettorali falsi nei seggi argentini di La Plata e Rosario nella circoscrizione dell'America Meridionale "Per fortuna - ha sottolineato - questa cosa non ha influito sul risultato finale ma comunque lo volevo dire"- Chi ha stampato queste schede - ha sottolineato - ha sbagliato, tra l'altro, ha scritto 'Camera dei Diputati', quelle schede avevano una croce e una preferenza in un partito".