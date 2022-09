Elezioni 2022, Berlusconi: "Abbiamo golden share sul rischio populismo"

FI forza politica numericamente e politicamente decisiva

Risultati elezioni, le reazioni politiche in Italia e nel mondo

La previsione di un declino irreversibile per Forza Italia "era un'opinione o forse una speranza dei nostri avversari. Conoscendo la meravigliosa realtà del popolo di Forza Italia, dei nostri militanti, dirigenti locali e nazionali, dei nostri eletti e dei nostri candidati, non avevo dubbi su questo risultato - ha spiegato -. L'ho detto tante volte, siamo e saremo protagonisti del futuro di questo Paese". Se Berlusconi pensasse ci fosse un rischio "di derive populiste, il governo non partirebbe neppure, anzi non saremmo nemmeno alleati con gli altri due partiti della nostra coalizione". Ora chi andrà a Palazzo Chigi "lo deciderà il capo dello Stato". Ma se Fratelli d'Italia darà come indicazione il nome di Giorgia Meloni "noi lealmente la sosterremo nelle consultazioni con il presidente della Repubblica". FI nel governo "avrà il peso di una forza politica numericamente e politicamente decisiva" ribadisce. La collocazione internazionale del Paese, "per noi è una questione di fondamentale importanza". Giorgia Meloni "è stata a trent' anni ministro in un mio governo e ha lavorato molto bene. Sono sicuro che avremo con lei un'ottima collaborazione".