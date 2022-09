2/9 ©Ansa

"Indubbiamente non possiamo, alla luce dei dati visti finora, non attribuire la vittoria alla destra trascinata da Giorgia Meloni - dice la capogruppo Pd alla Camera, Debora Serracchiani, in conferenza stampa al Nazareno - È una serata triste per il Paese"

La mappa dei risultati delle elezioni