"Quello di ieri è un punto di partenza": così il segretario leghista Matteo Salvini in conferenza stampa in via Bellerio a Milano il giorno dopo le elezioni.

"Il dato della Lega non mi soddisfa, non è quello per cui ho lavorato - ha detto Salvini - Ma con il 9% siamo in un governo di centrodestra in cui saremo protagonisti". "Alla Lega è costato" il sostegno al governo Draghi, ha spiegato il leader della Lega, "se mi chiedete lo rifarei, rispondo che lo rifarei". "Il giudizio degli elettori mi sembra sia chiaro ed evidente. Gli elettori hanno premiato coloro che per cinque anni hganno fatto opposizione. E anche coloro che hanno fatto cadere il governo", ha aggiunto l'ex ministro dell'Interno, facendo i complimenti a Giorgia Meloni ("Ci sentiamo già oggi per ragionare presto e bene del prossimo governo") e garantendo: "Lavoreremo insieme a lungo". E a chi gli chiede se ha pensato di dimettersi, risponde: "Mai avuto così voglia lavorare".