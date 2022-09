Elezioni, ecco come potrebbe essere la ripartizione dei seggi

1/9 ©Ansa

L'Italia sta per avere un nuovo Parlamento. Le elezioni hanno premiato la coalizione di centrodestra, con Fratelli d'Italia primo partito: scrutinate quasi tutte le sezioni, la forza politica di Giorgia Meloni si assesta al 26,03% alla Camera e al 26,06% al Senato. Seguono, per numero di voti, il Partito Democratico, il MoVimento Cinque Stelle, la Lega, Forza e il Terzo Polo (Azione/Italia Viva). Ecco quali sono le percentuali ottenute da ciascun partito e come si potrebbero tradurre nella composizione dei seggi

