Elezioni, i risultati delle sfide più attese nei collegi uninominali

La coalizione di centrodestra vince in buona parte della Lombardia: Daniela Santanché batte Carlo Cottarelli a Cremona, Berlusconi è eletto a Monza. Bene i Cinque Stelle in Campania, dove l'ex Luigi Di Maio perde a Napoli-Fuorigrotta contro Sergio Costa. Bonino e Calenda non riescono a passare a Roma. Ilaria Cucchi vince a Firenze, Aboubakar Soumahoro sconfitto a Modena dalla destra. A Bologna Casini batte Sgarbi. Per alcuni sconfitti c'è comunque la possibilità di entrare in Parlamento grazie alle liste proporzionali