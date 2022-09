Silvio Berlusconi torna in Senato (AGGIORNAMENTI LIVE). Il presidente di Forza Italia, 85 anni, ha infatti vinto nel collegio uninominale di Monza con il 50,31% delle preferenze contro Federica Perella, sindaco alla Cultura del Comune di Seregno. Quasi 10mila (ma lo scrutinio non è ancora concluso) i voti collezionati dall’ex presidente del Consiglio, che proprio a Monza ha legato i suoi recenti successi sportivi, con l’acquisto della società di calcio poi trascinata per la prima volta in Serie A.