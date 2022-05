Calcio, Monza in Serie A: città in festa per la promozione

Migliaia di tifosi si sono riversati in piazza Trento e Trieste e piazza del Duomo per celebrare un traguardo atteso da oltre 112 anni. Domani la festa con la squadra

Notte di festa a Monza per la prima, storica promozione in Serie A dell'Ac Monza Calcio. Un traguardo atteso da oltre 112 anni, che i tifosi hanno voluto celebrare riversandosi in migliaia in piazza Trento e Trieste e piazza del Duomo, intonando cori e canti di gioia tra bandiere biancorosse e fumogeni. In programma per domani, martedì 31 maggio, la festa con la squadra di Giovanni Stroppa, che ha conquistato la massima serie vincendo la doppia finale playoff contro il Pisa.