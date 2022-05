Serie B, finale playoff: Pisa-Monza 3-4. I lombardi promossi in A

Sport

Continuano i festeggiamenti per celebrare i campioni d'Italia. Da Casa Milan i rossoneri sono partiti a bordo del bus scoperto con destinazione finale piazza Duomo. Pioli: 'Noi come l'Italia ai mondiali 2006. Non eravami i favoriti ma abbiamo vinto'. Polemiche per striscioni offensivi contro l'Inter tenuti da alcuni giocatori: la Procura della Federcalcio ha aperto un'inchiesta 'per presunta violazione' del Codice di giustizia sportiva