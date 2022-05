4/4 ©IPA/Fotogramma

Queste le tappe intermedie del tour: piazza Gino Valle, viale Traiano, viale Scarampo, viale Serra, viale Certosa, piazza Firenze, corso Sempione, via Canova, viale Milton, via Moliere, viale Alemagna, via Paleocapa, piazzale Cadorna, foro Buonaparte, via Cusani, via Broletto, piazza Cordusio e via Orefici

Stefano Pioli, da giocatore del Parma allo scudetto con il Milan