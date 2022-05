Serie A, si decide lo Scudetto: attesa per Sassuolo-Milan e Inter-Samp

Alle ore 18 scendono in campo le due milanesi, divise da due punti in classifica. Nell’ultima giornata di campionato, i rossoneri sono al Mapei Stadium e gli basta un pareggio per festeggiare il 19esimo tricolore. I nerazzurri di Simone Inzaghi affrontano i blucerchiati a San Siro: devono vincere e sperare in una sconfitta dei "cugini" ascolta articolo Condividi

È il giorno della verità per Milan e Inter. Oggi si assegna lo scudetto di Serie A per la stagione 2021/2022. Alle ore 18, in contemporanea, si giocano le due partite che decideranno la squadra campione d’Italia. Le milanesi sono divise in classifica da due punti. I rossoneri sono in vetta e giocano al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo: alla squadra di Stefano Pioli basta vincere o pareggiare per conquistare il 19esimo tricolore della propria storia, il primo dopo 11 anni di digiuno. I nerazzurri di Simone Inzaghi, invece, sfidano a San Siro la Sampdoria. Per vincere lo scudetto devono vincere e sperare in una sconfitta del Milan (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A).

L’attesa in casa Milan approfondimento Da Rocco a Sacchi fino ad Allegri: tutti gli scudetti vinti dal Milan Il Milan è arrivato ieri in treno in Emilia. Lo stadio sarà sold-out e pieno di tifosi rossoneri (ne sono attesi 18mila sugli spalti). Nella conferenza stampa pre-gara, il mister Pioli ha detto che la sua squadra è prima "con merito" perché attraverso il lavoro il Milan "ha conquistato una grande occasione" e contro il Sassuolo proverà "a coglierla”. “Dobbiamo ancora finire un lavoro. Per vincere dobbiamo giocare da Milan e non pensare che sarà una partita facile", avverte l'allenatore. I neroverdi nella lunga settimana che ha portato all'ultima di campionato, hanno promesso battaglia.

L’attesa in casa Inter approfondimento Inter, tutti i 19 scudetti vinti dai nerazzurri dal 1910 al 2021 "Credo sia stata una grandissima annata indipendentemente da come finirà”, ha detto invece Simone Inzaghi in conferenza. “Sapevamo che sarebbe stato un anno non semplice ma ho capito che avremmo fatto qualcosa di importante. Siamo qui a giocarci lo Scudetto all'ultima partita e sappiamo che il campionato può riservare qualcosa”. Nella volata, il Milan ha il favore degli scontri diretti sull'Inter in virtù del pareggio nella gara di andata (1-1) e del successo in rimonta nel derby di ritorno (1-2).

La battaglia per non retrocedere vedi anche Serie A: vincono Torino e Spezia, liguri salvi. Roma-Venezia 1-1 Lo scudetto non è l’unico verdetto atteso oggi. C’è ancora da decidere la terza e ultima squadra che retrocederà in Serie B. In serata, alle ore 21, si giocano Salernitana-Udinese e Venezia-Cagliari. I campani e i sardi sono distanziati da due punti. Il Cagliari è costretto a vincere a Venezia, con la speranza che la Salernitana non prenda tre punti nella sfida alla stessa ora con l'Udinese. Se i rossoblu non sorpassano o non affiancano i campani devono salutare la A.