La stagione successiva però non parte sotto i migliori auspici. L'8 agosto sconfitta nellla Supercoppa italiana, 2-0 contro i campioni d'Italia della Juventus, il 26 agosto 2015 l'eliminazione dalla Champions League contro il Bayer Leverkusen, con una sconfitta per 3-0 dopo aver vinto la partita di andata per 1-0. Il 3 aprile 2016, in seguito alla sconfitta per 1-4 nel derby contro la Roma, viene esonerato