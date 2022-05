Il Milan è campione d’Italia: ai rossoneri lo Scudetto 2022

Gli uomini di Pioli vincono 3 a 0 al Mapei Stadium contro il Sassuolo e coronano così la corsa al campionato, conteso fino all’ultima giornata con i cugini dell’Inter. Per l’allenatore è il primo scudetto in carriera ascolta articolo Condividi

A undici anni dall’ultima volta, il Milan è di nuovo campione d’Italia: i rossoneri non hanno fallito l’ultimo appuntamento stagionale a Sassuolo, sbancando il Mapei Stadium per 3 a 0 e ottenendo così i punti necessari a vincere lo Scudetto. È la vittoria numero 19 per il Diavolo in Serie A: a consegnare lo scudetto al Milan sono Olivier Giroud, autore di una doppietta, e Rafael Leao, vero mattatore con tre assist. (LA CARRIERA DI STEFANO PIOLI - LA CAVALCATA DEL MILAN - TUTTI GLI SCUDETTI ROSSONERI)

La gioia dei tifosi approfondimento Il Milan è campione d’Italia: la cavalcata rossonera per lo scudetto Tanti i cori per la squadra, ma soprattutto per l'allenatore Pioli, che è stato omaggiato con il coro "Pioli's on fire" sulle note della canzone Freed from desire di Gala. Dopo la premiazione ufficiale, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, il campo è stato invaso nuovamente dai tifosi del Milan. Alcuni hanno strappato le reti delle porte, da portare a casa come ricordo, altri si sono stesi sul prato per scattare un selfie. Nello stadio sono risuonate anche le note di We are the champions dei Queen.

Milan campione d’Italia, Inter seconda leggi anche La partita decisiva: il Milan batte il Sassuolo e vince lo scudetto Il successo contro il Sassuolo ha permesso agli uomini di Pioli di tenere dietro l’Inter, dopo un duello tra le squadre milanesi che ha infiammato la corsa Scudetto fino all’ultima giornata. Per l’allenatore rossonero è la prima vittoria in campionato. Tra i simboli della squadra c’è sicuramente Zlatan Ibrahimovic, presente in rosa anche durante la stagione 2010/11, l’ultima in cui il Milan aveva conquistato il titolo di campione d’Italia. La prima vittoria di Stefano Pioli Lo scudetto numero 19 del Milan è anche il primo della carriera da allenatore di Stefano Pioli: arrivato ai rossoneri meno di tre anni fa, il tecnico ha riportato la squadra in Champions dopo sette anni di assenza. Pioli ha conquistato il secondo posto in classifica al secondo anno e poi ha alzato lo scudetto dopo 11 anni. A San Siro è riecheggiato più volte il coro “Pioli is on fire", una colonna sonora scelta dai tifosi per celebrare l'allenatore.