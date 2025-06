Ferrari Hypersail, il debutto nella vela guidato da Giovanni Soldini

"Sono felice e onorato di poter partecipare a questa avventura - spiega Soldini - Una sfida avvincente che conta su un team davvero unico che mette insieme l'eccellenza Ferrari e le competenze dei progettisti specializzati nella vela oceanica. L'incontro tra culture diverse e tecnologie avanzate sta permettendo di costruire una barca per molti aspetti rivoluzionaria - ha aggiunto il velista milanese - Dal punto di vista nautico, è innovativa per come è fatta e per come volerà; sul fronte dei sistemi, l'apporto di Ferrari sta promuovendo lo sviluppo di un controllo mai visto prima a bordo. Per prepararci al meglio alla variabilità e alla potenza di fenomeni e condizioni che si affrontano in oceano, la priorità è raggiungere l'equilibrio fra ricerca di performance estreme e massima affidabilità".

Il progetto

La barca è progettata dal designer francese Guillaume Verdier: è un prototipo originale di monoscafo oceanico volante da competizione di 100 piedi, che stabilizzerà il suo volo su tre punti d'appoggio. La novità assoluta pensata da Verdier è che uno dei foil avrà come supporto la chiglia basculante, e gli altri punti d'appoggio saranno un foil sul timone e, a turno, i due foil laterali. Il 100 piedi è inoltre il primo al mondo di queste dimensioni completamente autosufficiente sul piano energetico. Attualmente in costruzione in Italia, la barca sarà varata nel corso del 2026 e avvierà la fase di collaudo con i primi test in acqua.

Le parole di Elkann

"Hypersail è una nuova sfida che ci porta a superare i nostri confini e ad allargare i nostri orizzonti tecnologici - le parole del presidente Ferrari Jhon Elkann - Allo stesso tempo si inserisce nel solco della tradizione Ferrari, traendo ispirazione dalla nostra Hypercar, tre volte vittoriosa alla 24 Ore di Le Mans. Progettare una barca per la navigazione d'altura è forse la massima espressione dell'endurance. Soldini è un pilastro fondamentale di questo progetto - ha aggiunto Elkann - sia per le sue imprese come velista, sia per la sua impareggiabile esperienza nello sviluppo e costruzione di barche. Il grande lavoro di squadra con Ferrari e Guillaume Verdier sta dando vita a una barca unica che volerà sugli oceani e che rappresenta anche un'opportunità di innovazione per la nautica e per l'automotive"