Azzurri in gara oggi, 9 febbraio, ai Giochi olimpici di Milano Cortina: - Curling: Doppio misto, Italia-Stati Uniti (STEFANIA CONSTANTINI e AMOS MOSANER), ore 10:05; - Sci Alpino: Combinata a squadre uomini - Discesa, MATTIA CASSE, GIOVANNI FRANZONI, DOMINIK PARIS, FLORIAN SCHIEDER, ore 10:30; - Hockey su ghiacciodonne, Giappone-Italia (AURORA ENRICA ABATANGELO, ELEONORA BONAFINI, ANNA CAUMO, KRISTIN DELLA ROVERE, GABRIELLA FRANCES DURANTE, MATILDE FANTIN, MARTINA FEDEL, LAURA MICHELE FORTINO, KRISTEN GUERRIERO, MANUELA HEIDENBERGER, SARA KANEPPELE, LAURA LOBIS, NADIA MATTIVI, MARTA MAZZOCCHI, GRETA NICCOLAI, MARGHERITA OSTONI, JACQUELINE MALCA PIERRI, JUSTINE REYES, REBECCA ROCCELLA, CAROLA SALETTA, FRANZISKA STOCKER, KAYLA TUTINO, AMIE FIELDING VARANO), ore 12:10; - Freestyle:Slopestyle donne, finale, MARIA GASSLITTER, ore 12:30; - Sci Alpino: Combinata a squadre uomini - Slalom, TOBIAS KASTLUNGER, TOMMASO SACCARDI, TOMMASO SALA, ALEX VINATZER, ore 14:00; - Slittino: Singolo donne, Heat 1 e Heat 2, VERENA HOFER, SANDRA ROBATSCHER, ore 17:00 e 18:35; - Pattinaggio di velocità: 1000 metri donne, MAYBRITT VIGL, ore 17:30; - Curling: Doppio misto, semifinale (STEFANIA CONSTANTINI e AMOS MOSANER), ore 18:05; - Salto con gli sci:Trampolino NH individuale uomini, GIOVANNI BRESADOLA, FRANCESCO CECON, ALEX INSAM, ore 19:00; - Pattinaggio di figura: Corto Coppie Danza, MARCO FABBRI e CHARLÈNE GUIGNARD, ore 19:20.