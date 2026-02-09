Continua il programma delle gare dopo la giornata da record di ieri. Sei le medaglie azzurre con i bronzi di Sofia Goggia nella discesa libera, Lucia Dalmasso nel gigante parallelo femminile di snowboard, Lorello nei 5000m di pattinaggio di velocità, Fischnaller nello slittino e con la squadra di pattinaggio di figura. Medaglia d'argento per la staffetta mista del biathlon con il quartetto Giacomel, Hofer, Wierer e Vittozzi
in evidenza
Un'Italia da record quella di ieri nelle Olimpiadi di Milano-Cortina (IL MEDAGLIERE DI MILANO CORTINA). La giornata si è conclusa con il bronzo nel Team Event di pattinaggio. Bronzi anche per Fischnaller nello slittino e Lorello nei 5000 metri pattinaggio. La staffetta mista del biathlon ha conquistato l'argento. Sofia Goggia terza nella discesa femminile: ha conquistato la terza medaglia nella stessa disciplina in tre Olimpiadi differenti. Bronzo anche per Lucia Dalmasso nel parallelo snowboard. Oggi attesa soprattutto per la semifinale nel doppio misto curling.
Milano Cortina, gli azzurri in gara oggi
Azzurri in gara oggi, 9 febbraio, ai Giochi olimpici di Milano Cortina: - Curling: Doppio misto, Italia-Stati Uniti (STEFANIA CONSTANTINI e AMOS MOSANER), ore 10:05; - Sci Alpino: Combinata a squadre uomini - Discesa, MATTIA CASSE, GIOVANNI FRANZONI, DOMINIK PARIS, FLORIAN SCHIEDER, ore 10:30; - Hockey su ghiacciodonne, Giappone-Italia (AURORA ENRICA ABATANGELO, ELEONORA BONAFINI, ANNA CAUMO, KRISTIN DELLA ROVERE, GABRIELLA FRANCES DURANTE, MATILDE FANTIN, MARTINA FEDEL, LAURA MICHELE FORTINO, KRISTEN GUERRIERO, MANUELA HEIDENBERGER, SARA KANEPPELE, LAURA LOBIS, NADIA MATTIVI, MARTA MAZZOCCHI, GRETA NICCOLAI, MARGHERITA OSTONI, JACQUELINE MALCA PIERRI, JUSTINE REYES, REBECCA ROCCELLA, CAROLA SALETTA, FRANZISKA STOCKER, KAYLA TUTINO, AMIE FIELDING VARANO), ore 12:10; - Freestyle:Slopestyle donne, finale, MARIA GASSLITTER, ore 12:30; - Sci Alpino: Combinata a squadre uomini - Slalom, TOBIAS KASTLUNGER, TOMMASO SACCARDI, TOMMASO SALA, ALEX VINATZER, ore 14:00; - Slittino: Singolo donne, Heat 1 e Heat 2, VERENA HOFER, SANDRA ROBATSCHER, ore 17:00 e 18:35; - Pattinaggio di velocità: 1000 metri donne, MAYBRITT VIGL, ore 17:30; - Curling: Doppio misto, semifinale (STEFANIA CONSTANTINI e AMOS MOSANER), ore 18:05; - Salto con gli sci:Trampolino NH individuale uomini, GIOVANNI BRESADOLA, FRANCESCO CECON, ALEX INSAM, ore 19:00; - Pattinaggio di figura: Corto Coppie Danza, MARCO FABBRI e CHARLÈNE GUIGNARD, ore 19:20.