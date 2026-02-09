A pochi giorni dall’avvio ufficiale delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 , le medaglie hanno già creato un caso. Alcune di quelle consegnate agli atleti si sono infatti danneggiate poco dopo la premiazione. La vicenda è emersa dopo quanto accaduto alla statunitense Breezy Johnson, che ha danneggiato la medaglia d’oro conquistata nella discesa a Cortina d'Ampezzo. Un caso che ha suscitato la curiosità di atleti, appassionati e addetti ai lavori. Il comitato organizzatore ha avviato verifiche sul problema. Ecco cos’è successo. ( MILANO CORTINA: LE OLIMPIADI 2026 IN DIRETTA )

Le verifiche del comitato organizzatore



A fare chiarezza è stato Andrea Francisi, Milano Cortina 2026 Chief Games Operations Officer, intervenuto sul tema in conferenza stampa a Milano. "Medaglie rotte? Abbiamo visto che alcune medaglie si sono rotte, abbiamo visto le immagini e stiamo cercando di capire nel dettaglio se esiste un problema. Stiamo dando ovviamente grande attenzione al tema visto che la medaglia è il trionfo e il sogno di ogni atleta”, ha spiegato.



Medaglie rotte: da Breezy Johnson a Lucia Dalmasso



"Non saltate se avete la medaglia. Sono sicuro che qualcuno la sistemerà, non è proprio distrutta”, aveva detto ieri la campionessa americana Breezy Johnson, dopo aver danneggiato la sua medaglia olimpica durante i festeggiamenti. In serata, anche l'azzurra dello snowboard Lucia Dalmasso, bronzo nello slalom gigante parallelo, aveva raccontato la sua disavventura dopo la premiazione: "Medaglia? L'ho aggiustata, ma poi mi è caduta un'altra volta". Alla base del problema ci sarebbe un laccetto non particolarmente stabile, forse per un difetto di fabbrica, a cui sono agganciate le medaglie.