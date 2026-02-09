Sciatrice, modella e icona social, Gu è l’unica atleta nella storia ad aver vinto tre medaglie olimpiche in tre discipline diverse dello sci freestyle nella stessa Olimpiade, ai Giochi di Pechino 2022. In gara a Milano Cortina nello slopestyle, è anche la quarta atleta più pagata al mondo dopo le tenniste Iga Swiatek, Aryna Sabalenka e Coco Gauff

Tra le protagoniste più attese dello slopestyle alle Olimpiadi di Milano Cortina c'è Eileen Gu. La sciatrice freestyle 22enne, originaria della Cina e nata negli Stati Uniti, ha conquistato già il secondo posto nella prima run allo Snow Park di Livigno. Atleta, modella e icona social, Gu è l’unica atleta nella storia ad aver vinto tre medaglie olimpiche in tre discipline diverse dello sci freestyle nella stessa Olimpiade, ai Giochi di Pechino 2022. In gara a Milano Cortina nello slopestyle, la sciatrice ha esordito a 18 anni vincendo l'oro nel big air e nell’halfpipe e l'argento nello slopestyle.