Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026
Arrow-link
Arrow-link

Olimpiadi, chi è Eileen Gu: la sciatrice freestyle cinese nata negli Usa

Sport
©Getty

Sciatrice, modella e icona social, Gu è l’unica atleta nella storia ad aver vinto tre medaglie olimpiche in tre discipline diverse dello sci freestyle nella stessa Olimpiade, ai Giochi di Pechino 2022. In gara a Milano Cortina nello slopestyle, è anche la quarta atleta più pagata al mondo dopo le tenniste Iga Swiatek, Aryna Sabalenka e Coco Gauff

ascolta articolo

Tra le protagoniste più attese dello slopestyle alle Olimpiadi di Milano Cortina c'è Eileen Gu. La sciatrice freestyle 22enne, originaria della Cina e nata negli Stati Uniti, ha conquistato già il secondo posto nella prima run allo Snow Park di Livigno. Atleta, modella e icona social, Gu è l’unica atleta nella storia ad aver vinto tre medaglie olimpiche in tre discipline diverse dello sci freestyle nella stessa Olimpiade, ai Giochi di Pechino 2022. In gara a Milano Cortina nello slopestyle, la sciatrice ha esordito a 18 anni vincendo l'oro nel big air e nell’halfpipe e l'argento nello slopestyle. 

2260682322 - ©Getty

Chi è Eileen Gu

Nata a San Francisco in California da padre statunitense e madre cinese, Eileen Gu inizia a gareggiare per gli Stati Uniti e nel 2018, con la bandiera statunitense, partecipa ai Campionati mondiali juniores di freestyle a Cardrona. L'anno seguente, a 15 anni, ottiene la cittadinanza cinese e inizia a gareggiare anche per la Repubblica Popolare Cinese. L'atleta, che nel frattempo studia a Stanford, raggiunge la fama mondiale partecipando alle Olimpiadi di Pechino 2022 dove, conquistando tre medaglie, diventa un'icona internazionale.

Non solo sport

Oltre ai successi sportivi, Gu è anche la quarta atleta più pagata al mondo dopo le tenniste Iga Swiatek, Aryna Sabalenka e Coco Gauff. Come precisa la Gazzetta dello Sport, la maggior parte dei suoi incassi derivano da sponsor come Porsche, Louis Vuitton, Gucci, Victoria's Secret e Tiffany. Gu è anche una star molto seguita sui social, con 2,1 milioni di followers.

Vedi anche

Olimpiadi Milano Cortina 2026, i risultati di oggi

Sport: Ultime notizie

Olimpiadi Milano Cortina 2026, ieri sei medaglie per l'Italia. LIVE

live Sport

Continua il programma delle gare dopo la giornata da record di ieri. Sei le medaglie azzurre con...

Lewis Hamilton e Kim Kardashian insieme al Super Bowl 2026

Sport

Il pilota della Ferrari e la celebre star americana sono stati avvistati durante il popolare...

Olimpiadi, il medagliere di Milano Cortina 2026: Italia a quota 9

Sport

I giochi invernali ospitati dal nostro Paese - iniziati ufficialmente con la cerimonia d'apertura...

Olimpiadi Milano Cortina 2026, i risultati di oggi

Sport

Ieri giornata storica per l’Italia, che in un solo giorno ha conquistato la cifra record di sei...

Super Bowl, albo d'oro delle finali Nfl: squadre con almeno un titolo

Sport

I Seahawks di Seattle hanno dominato l'ultimo Super Bowl stracciando i Patriots di Boston 29 a...

23 foto
Albo d'oro Super Bowl

Sport: I più letti