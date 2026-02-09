Sciatrice, modella e icona social, Gu è l’unica atleta nella storia ad aver vinto tre medaglie olimpiche in tre discipline diverse dello sci freestyle nella stessa Olimpiade, ai Giochi di Pechino 2022. In gara a Milano Cortina nello slopestyle, è anche la quarta atleta più pagata al mondo dopo le tenniste Iga Swiatek, Aryna Sabalenka e Coco Gauff
Tra le protagoniste più attese dello slopestyle alle Olimpiadi di Milano Cortina c'è Eileen Gu. La sciatrice freestyle 22enne, originaria della Cina e nata negli Stati Uniti, ha conquistato già il secondo posto nella prima run allo Snow Park di Livigno. Atleta, modella e icona social, Gu è l’unica atleta nella storia ad aver vinto tre medaglie olimpiche in tre discipline diverse dello sci freestyle nella stessa Olimpiade, ai Giochi di Pechino 2022. In gara a Milano Cortina nello slopestyle, la sciatrice ha esordito a 18 anni vincendo l'oro nel big air e nell’halfpipe e l'argento nello slopestyle.
Chi è Eileen Gu
Nata a San Francisco in California da padre statunitense e madre cinese, Eileen Gu inizia a gareggiare per gli Stati Uniti e nel 2018, con la bandiera statunitense, partecipa ai Campionati mondiali juniores di freestyle a Cardrona. L'anno seguente, a 15 anni, ottiene la cittadinanza cinese e inizia a gareggiare anche per la Repubblica Popolare Cinese. L'atleta, che nel frattempo studia a Stanford, raggiunge la fama mondiale partecipando alle Olimpiadi di Pechino 2022 dove, conquistando tre medaglie, diventa un'icona internazionale.
Non solo sport
Oltre ai successi sportivi, Gu è anche la quarta atleta più pagata al mondo dopo le tenniste Iga Swiatek, Aryna Sabalenka e Coco Gauff. Come precisa la Gazzetta dello Sport, la maggior parte dei suoi incassi derivano da sponsor come Porsche, Louis Vuitton, Gucci, Victoria's Secret e Tiffany. Gu è anche una star molto seguita sui social, con 2,1 milioni di followers.