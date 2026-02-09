Olimpiadi Milano Cortina 2026, i risultati di oggi

Ieri giornata storica per l’Italia, che in un solo giorno ha conquistato la cifra record di sei medaglie. Oggi occhi puntati sulle finali di sci acrobatico, di sci alpino, di pattinaggio di velocità 1000m e di salto con gli sci (individuale NH). Spazio anche a curling, hockey su ghiaccio, slittino, snowboard e pattinaggio di figura
Proseguono le gare delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Oggi occhi puntati sulle finali di sci acrobatico (Freeski slopestyle) con Maria Gasslitter, di sci alpino (slalom combinata a squadre) con Tobias Kastlunger, Tommaso Saccardi, Tommaso Sala e Alex Vinatzer, di Pattinaggio di velocità 1000m con Maybritt Vigl e di salto con gli sci (individuale NH) con Giovanni Bresadola, Francesco Cecon e Alex Insam. Spazio anche a curling, hockey su ghiaccio, slittino, snowboard e pattinaggio di figura (TUTTE LE NEWS LIVE). Ieri giornata storica per l’Italia, che in un solo giorno ha conquistato la cifra record di sei medaglie: un argento con la staffetta mista nel biathlon e cinque bronzi con la squadra azzurra nel team event di pattinaggio di figura, Sofia Goggia nella discesa libera, Lucia Dalmasso nel gigante parallelo femminile di snowboard, Riccardo Lorello nel pattinaggio di velocità e Dominik Fischnaller nello slittino.
Il programma di oggi e i risultati (in aggiornamento)
Ecco i momenti principali del programma odierno, diviso per sport e specialità, con gli orari e i risultati in aggiornamento man mano che le gare vengono disputate.
Curling
Girone Doppio Misto
Stati Uniti vs Italia (inizio ore 10.05)
Hockey su ghiaccio
Donne turno preliminare
Giappone vs Italia (inizio ore 12.10)
Sci acrobatico
Freeski slopestyle donne - Finale (inizio ore 12.30)
Sci alpino
Slalom combinata a squadre uomini (inizio ore 14)
Slittino
Singolo donne Manche 1 (inizio ore 17)
Pattinaggio di velocità
1000m donne (inizio ore 17.30)
Pattinaggio di figura
Danza ghiaccio - Danza ritmica (inizio ore 19.20)
Snowboard
Big air donne - Finale (inizio ore 19.30)
Salto con gli sci
Individuale NH uomini - Turno finale (inizio ore 20.12)
Olimpiadi, il medagliere di Milano Cortina 2026: Italia a quota 9
Gli italiani oggi in gara
Nella giornata di oggi, 9 febbraio, Stefania Constantini e Amos Mosaner incontrano gli Stati Uniti nel doppio misto di Curling. Poi tocca a Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Dominik Paris e Florian Schieder nella combinata a squadre di Sci alpino. Seguono l’hockey su ghiaccio femminile Giappone-Italia e la finale di Freeski slopestyle donne con Maria Gasslitter. Finale anche per Tobias Kastlunger, Tommaso Saccardi, Tommaso Sala e Alex Vinatzer nello Sci Alpino (Combinata a squadre uomini - Slalom). Verena Hofer e Sandra Robatscher affrontano Heat 1 e Heat 2 di slittino. A caccia di medaglia Maybritt Vigl nel pattinaggio di velocità 1000m, così come Giovanni Bresadola, Francesco Cecon e Alex Insam nel salto con gli sci (trampolino NH individuale). Chiude il pattinaggio di figura (Corto Coppie Danza) con Marco Fabbri e Charlène Guignard.
Olimpiadi invernali Milano Cortina, atlete e atleti italiani in gara
