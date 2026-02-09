Offerte Sky
Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026
Olimpiadi Milano Cortina 2026, i risultati di oggi

Ieri giornata storica per l’Italia, che in un solo giorno ha conquistato la cifra record di sei medaglie. Oggi occhi puntati sulle finali di sci acrobatico, di sci alpino, di pattinaggio di velocità 1000m e di salto con gli sci (individuale NH). Spazio anche a curling, hockey su ghiaccio, slittino, snowboard e pattinaggio di figura

Proseguono le gare delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Oggi occhi puntati sulle finali di sci acrobatico (Freeski slopestyle) con Maria Gasslitter, di sci alpino (slalom combinata a squadre) con Tobias Kastlunger, Tommaso Saccardi, Tommaso Sala e Alex Vinatzer, di Pattinaggio di velocità 1000m con Maybritt Vigl e di salto con gli sci (individuale NH) con Giovanni Bresadola, Francesco Cecon e Alex Insam. Spazio anche a curling, hockey su ghiaccio, slittino, snowboard e pattinaggio di figura (TUTTE LE NEWS LIVE). Ieri giornata storica per l’Italia, che in un solo giorno ha conquistato la cifra record di sei medaglie: un argento con la staffetta mista nel biathlon e cinque bronzi con la squadra azzurra nel team event di pattinaggio di figura, Sofia Goggia nella discesa libera, Lucia Dalmasso nel gigante parallelo femminile di snowboard, Riccardo Lorello nel pattinaggio di velocità e Dominik Fischnaller nello slittino.

Il programma di oggi e i risultati (in aggiornamento)

Ecco i momenti principali del programma odierno, diviso per sport e specialità, con gli orari e i risultati in aggiornamento man mano che le gare vengono disputate.

Curling

Girone Doppio Misto

Stati Uniti vs Italia (inizio ore 10.05)

 

Hockey su ghiaccio

Donne turno preliminare

Giappone vs Italia (inizio ore 12.10)

 

Sci acrobatico

Freeski slopestyle donne - Finale (inizio ore 12.30)

 

Sci alpino

Slalom combinata a squadre uomini (inizio ore 14)

 

Slittino

Singolo donne Manche 1 (inizio ore 17)

 

Pattinaggio di velocità

1000m donne (inizio ore 17.30)

 

Pattinaggio di figura

Danza ghiaccio - Danza ritmica (inizio ore 19.20)

 

Snowboard

Big air donne - Finale  (inizio ore 19.30)

 

Salto con gli sci

Individuale NH uomini - Turno finale (inizio ore 20.12)

Olimpiadi, il medagliere di Milano Cortina 2026: Italia a quota 9

Gli italiani oggi in gara

Nella giornata di oggi, 9 febbraio, Stefania Constantini e Amos Mosaner incontrano gli Stati Uniti nel doppio misto di Curling. Poi tocca a Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Dominik Paris e Florian Schieder nella combinata a squadre di Sci alpino. Seguono l’hockey su ghiaccio femminile Giappone-Italia e la finale di Freeski slopestyle donne con Maria Gasslitter. Finale anche per Tobias Kastlunger, Tommaso Saccardi, Tommaso Sala e Alex Vinatzer nello Sci Alpino (Combinata a squadre uomini - Slalom). Verena Hofer e Sandra Robatscher affrontano Heat 1 e Heat 2 di slittino. A caccia di medaglia Maybritt Vigl nel pattinaggio di velocità 1000m, così come Giovanni Bresadola, Francesco Cecon e Alex Insam nel salto con gli sci (trampolino NH individuale). Chiude il pattinaggio di figura (Corto Coppie Danza) con Marco Fabbri e Charlène Guignard.

Atleti e atlete italiani

Olimpiadi invernali Milano Cortina, atlete e atleti italiani in gara
Olimpiadi Milano Cortina, le location di tutti gli eventi e delle gare

I Giochi invernali, in scena dal 6 al 22 febbraio, coinvolgono Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige. Saranno i più diffusi di sempre, con un’area di 22.000 km quadrati. Ecco nel dettaglio dove si svolgeranno gli eventi e le gare

