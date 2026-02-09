Olimpiadi Milano Cortina 2026, i risultati di oggi

Ieri giornata storica per l’Italia, che in un solo giorno ha conquistato la cifra record di sei medaglie. Oggi occhi puntati sulle finali di sci acrobatico, di sci alpino, di pattinaggio di velocità 1000m e di salto con gli sci (individuale NH). Spazio anche a curling, hockey su ghiaccio, slittino, snowboard e pattinaggio di figura

Proseguono le gare delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Oggi occhi puntati sulle finali di sci acrobatico (Freeski slopestyle) con Maria Gasslitter, di sci alpino (slalom combinata a squadre) con Tobias Kastlunger, Tommaso Saccardi, Tommaso Sala e Alex Vinatzer, di Pattinaggio di velocità 1000m con Maybritt Vigl e di salto con gli sci (individuale NH) con Giovanni Bresadola, Francesco Cecon e Alex Insam. Spazio anche a curling, hockey su ghiaccio, slittino, snowboard e pattinaggio di figura (TUTTE LE NEWS LIVE). Ieri giornata storica per l’Italia, che in un solo giorno ha conquistato la cifra record di sei medaglie: un argento con la staffetta mista nel biathlon e cinque bronzi con la squadra azzurra nel team event di pattinaggio di figura, Sofia Goggia nella discesa libera, Lucia Dalmasso nel gigante parallelo femminile di snowboard, Riccardo Lorello nel pattinaggio di velocità e Dominik Fischnaller nello slittino.