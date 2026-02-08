Olimpiadi 2026, risultati di oggi: attesa per discesa libera femminile

Olimpiadi Milano Cortina 2026, i risultati di oggi: attesa per la discesa libera femminileSport
Dopo lo splendido oro di Francesca Lollobrigida nel pattinaggio di velocità e l’argento e il bronzo di Giovanni Franzoni e Dominik Paris in discesa libera, oggi altra giornata di gare per gli azzurri. Attenzione puntata sulla discesa libera delle donne a Cortina. Ecco le gare principali della giornata
Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 sono entrate nel vivo. Ieri, 7 febbraio, è arrivato il primo oro per l’Italia, con una splendida Francesca Lollobrigida nel pattinaggio di velocità. Emozioni anche nella discesa libera uomini a Bormio, dove Giovanni Franzoni ha conquistato l’argento e Dominik Paris il bronzo. Oggi, per lo sci alpino femminile, è la volta della discesa libera, dalle 11.30, a Cortina (IL RACCONTO DI SKY SPORT). Ma ci sono anche molte altre gare da seguire (TUTTE LE NEWS LIVE).
Il programma di oggi e i risultati (in aggiornamento)
Ecco i momenti principali del programma odierno, diviso per sport e specialità, con gli orari e i risultati in aggiornamento man mano che le gare vengono disputate.
Biathlon
Staffetta mista – Finale
14:05
Curling
Doppio misto – Preliminari
- Italia vs Repubblica Ceca
14:35
Pattinaggio di figura
Gara a squadre – Finale
- Pattinaggio a coppie
19:30
- Singolo femminile
20:45
- Singolo maschile
21:55
Pattinaggio di velocità su ghiaccio
- 5000 m maschile – Finale
16:00
Sci alpino
- Discesa libera femminile – Finale
11:30
Sci di fondo
- Skiathlon maschile – Finale
12:30
Slittino
Singolo maschile – Finale
- Gara 3
17:00
- Gara 4
18:34
Snowboard
Slalom gigante parallelo femminile
- 14:26 - Finale
Slalom gigante parallelo maschile
- 14:36 - Finale
Gli italiani da tenere d’occhio
Nella giornata di oggi, domenica 8 febbraio, lo sci alpino passa da Bormio a Cortina, con la prima finale in programma sull'Olympia delle Tofane: quello di Sofia Goggia – già oro a PyeongChang 2018 e argento a Beijing 2022 – è uno dei nomi azzurri da tenere d’occhio per la discesa libera che apre il programma femminile. È anche il giorno del debutto del recordman mondiale di pattinaggio di velocità: per Davide Ghiotto, però, la prima finale non sarà sui "suoi" 10.000 metri, bensì sui 5.000. La squadra italiana dello snowboard, invece, vuole dar seguito agli straordinari risultati ottenuti in stagione nel parallelo: a Livigno è tempo di finali sia nello slalom gigante parallelo maschile (con Roland Fischnaller, Maurizio Bormolini, Aaron March e Mirko Felicetti) che in quello femminile (dove scenderanno in pista Elisa Caffont e Lucia Dalmasso). Giornata di finali anche nello sci di fondo, con lo skiathlon 10+10km maschile, mentre Antholz/Anterselva fa il suo debutto Olimpico con la staffetta mista 4x6km di biathlon, in cui l'Italia può contare su Lisa Vittozzi, Tommaso Giacomel, Lukas Hofer e la beniamina di casa, Dorothea Wierer. Prime medaglie in palio anche nel pattinaggio di figura, in cui si assegna il titolo del team event. Nello slittino, invece, sono in programma le due manche decisive dell'individuale maschile.
