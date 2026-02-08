Olimpiadi 2026, risultati di oggi: attesa per discesa libera femminile

Gli italiani da tenere d’occhio

Nella giornata di oggi, domenica 8 febbraio, lo sci alpino passa da Bormio a Cortina, con la prima finale in programma sull'Olympia delle Tofane: quello di Sofia Goggia – già oro a PyeongChang 2018 e argento a Beijing 2022 – è uno dei nomi azzurri da tenere d’occhio per la discesa libera che apre il programma femminile. È anche il giorno del debutto del recordman mondiale di pattinaggio di velocità: per Davide Ghiotto, però, la prima finale non sarà sui "suoi" 10.000 metri, bensì sui 5.000. La squadra italiana dello snowboard, invece, vuole dar seguito agli straordinari risultati ottenuti in stagione nel parallelo: a Livigno è tempo di finali sia nello slalom gigante parallelo maschile (con Roland Fischnaller, Maurizio Bormolini, Aaron March e Mirko Felicetti) che in quello femminile (dove scenderanno in pista Elisa Caffont e Lucia Dalmasso). Giornata di finali anche nello sci di fondo, con lo skiathlon 10+10km maschile, mentre Antholz/Anterselva fa il suo debutto Olimpico con la staffetta mista 4x6km di biathlon, in cui l'Italia può contare su Lisa Vittozzi, Tommaso Giacomel, Lukas Hofer e la beniamina di casa, Dorothea Wierer. Prime medaglie in palio anche nel pattinaggio di figura, in cui si assegna il titolo del team event. Nello slittino, invece, sono in programma le due manche decisive dell'individuale maschile.