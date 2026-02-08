Olimpiadi Milano Cortina, le prime medaglie. Oggi discesa femminile Brignone e Goggia LIVE
Arrivano le prime medaglie per l'Italia ai Giochi. Impresa della 35enne Francesca Lollobrigida che fa il record olimpico nel pattinaggio di velocità sui 3.000 metri, conquista il primo oro azzurro nel giorno del suo compleanno e poi corre ad abbracciare il figlio. Nella discesa libera a Bormio, doppietta italiana con l'argento di Giovanni Franzoni e il bronzo di Dominik Paris. 'Abbiamo cominciato alla grande, una spinta per tutta l'Italia', esulta il presidente di Fondazione Milano Cortina 2026 Malagò
Nella discesa libera a Bormio, doppietta italiana con l'argento di Giovanni Franzoni e il bronzo di Dominik Paris. 'Abbiamo cominciato alla grande, una spinta per tutta l'Italia', esulta il presidente di Fondazione Milano Cortina 2026 Malagò.
Meloni: "Chi manifesta contro le Olimpiadi nemico dell'Italia"
"Migliaia e migliaia di italiani in queste ore lavorano perché tutto funzioni durante le Olimpiadi. Tantissimi lo fanno da volontari, perché vogliono che la loro Nazione faccia bella figura, che sia ammirata e rispettata. Poi ci sono loro: i nemici dell'Italia e degli italiani, che manifestano "contro le Olimpiadi", facendo finire queste immagini sulle televisioni di mezzo mondo. Dopo che altri hanno tranciato i cavi della ferrovia per impedire ai treni di partire. Solidarietà, ancora una volta, alle Forze dell'ordine, alla città di Milano, e a tutti coloro che vedranno il loro lavoro vanificato da queste bande di delinquenti". Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni in merito agli scontri ieri alla manifestazione di Milano contro le Olimpiadi.
Olimpiadi, ancora fischi contro JD Vance. Trump: 'Strano, lui piace'
Il giorno dopo la cerimonia di inaugurazione, diventano un caso politico internazionale i fischi al vice presidente americano, che ieri era in tribuna d'onore a San Siro con gli altri rappresentanti istituzionali. E anche oggi sono arrivati dei 'buuu, buuuu' ripetuti più volte, che si sono sentiti nettamente all'Hockey Arena di Milano Rho dov'era per assistere a una partita di Team Usa donne.
Olimpiadi, ancora fischi contro JD Vance. Trump: 'Strano, lui piace'
Olimpiadi, il medagliere di Milano Cortina 2026: Italia a quota 3
I giochi invernali ospitati dal nostro Paese - iniziati ufficialmente con la cerimonia d'apertura del 6 febbraio e l'accensione dei bracieri - si chiuderanno il 22 febbraio. Gli Azzurri puntano a un obiettivo storico: battere il record dei sette ori vinti nel 1994 a Lillehammer. Sono più di 3.500 gli atleti provenienti da 93 Paesi che si contendono le 195 medaglie in 16 discipline olimpiche e sei sport paralimpici, con la novità del debutto dello sci alpinismo.
Olimpiadi, il medagliere di Milano Cortina 2026: Italia a quota 3
Lollobrigida mamma olimpica 'un sogno, ora un altro figlio'
Francesca Lollobrigida capisce subito che può essere un giorno speciale, già quando sono ancora in corso le ultime due batterie. E non solo perché è il suo compleanno ed è in gara ai Giochi Olimpici, dove ha appena ottenuto il record olimpico nei 3000 metri di pattinaggio velocità. Così si sbraccia, chiama a gran voce la sorella in tribuna, "Giulia, mi porti Tommy?". Tommy è Tommaso, il bimbo di due anni e mezzo che è nato dopo la doppia medaglia vinta dalla madre a Pechino 2022 (argento nei 3000 metri e bronzo nella mass start). E quando l'oro, il primo della spedizione italiana ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026, diventa ufficiale, la 35enne di Frascati si traveste da centometrista e, nei corridoi, corre per andare a recuperare il figlio. Che salta in braccio e ride, chiama la mamma, facendo sorridere anche il presidente del Coni Luciano Buonfiglio che era arrivato per congratularsi. Perché la medaglia d'oro era inaspettata, e forse anche per questo ancora più carica di valore, proprio nel giorno del suo 35esimo compleanno. "E' il giorno più bello di sempre, un giorno perfetto. Prima di tutto perché mio figlio, mio marito e la mia famiglia erano qui a guardarmi - ha detto -. È incredibile, perché siamo in Italia. Le Olimpiadi sono in Italia. Questo è il sogno dei miei sogni". Anche perché nel 2022 decise di fermarsi, dopo le medaglie di Pechino, per diventare mamma. "Il messaggio che volevo trasmettere è che non ho scelto tra il pattinaggio e l'essere mamma. Puoi essere una mamma e anche essere più forte. Mi sono fermata dopo le medaglie a Pechino, ero in cima al mondo. Sono davvero orgogliosa di me stessa per essere tornata dopo aver partorito - ha proseguito -. Non è stato facile, anche perché non è facile essere una pattinatrice di velocità italiana, ma non l'ho fatto da sola. Questo è un lavoro di squadra. Da sola non avrei potuto fare nulla. È anche per loro. Spero che mio figlio possa goderselo tra dieci anni, quando sarà un po' più grande e guarderà la gara". "Voglio un altro figlio, non voglio lasciare da solo Tommaso, certo prima penso a finire la stagione ma poi vorrei avere un altro bimbo. Sono una moglie, sono una mamma e voglio pensare alla mia famiglia".
Milano Cortina: l'Italcurling soffre ma supera la Norvegia 6-5 in rimonta
Stefania Constantini e Amos Mosaner hanno sconfitto la Norvegia 6-5 nella quinta partita del girone di curling doppio misto. La vittoria è stata molto sofferta. L'Italcurling, sotto 5-3, ha raggiunto il pareggio solo alla settima mano. All'ottava e ultima mano la Norvegia godeva dell'ultimo tiro e del power play (la possibilità di disporre le pietre in modo offensivo), ma la coppia azzurra è riuscita a rubare il punto e a portare a casa una vittoria che ne rilancia le ambizioni. Negli stessi minuti. il Canada è stato sconfitto dall'Estonia, permettendo all'Italia di superare i nordamericani che godono del vantaggio nello scontro diretto. Gli azzurri, che nonostante la nuova battuta d'arresto contro la Svezia sono secondi in classifica vista la doppia sconfitta degli Stati Uniti contro Regno Unito e Corea del Sud, oggi incontreranno Repubblica Ceca e britannici, gli unici ancora a percorso netto.