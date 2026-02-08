Francesca Lollobrigida capisce subito che può essere un giorno speciale, già quando sono ancora in corso le ultime due batterie. E non solo perché è il suo compleanno ed è in gara ai Giochi Olimpici, dove ha appena ottenuto il record olimpico nei 3000 metri di pattinaggio velocità. Così si sbraccia, chiama a gran voce la sorella in tribuna, "Giulia, mi porti Tommy?". Tommy è Tommaso, il bimbo di due anni e mezzo che è nato dopo la doppia medaglia vinta dalla madre a Pechino 2022 (argento nei 3000 metri e bronzo nella mass start). E quando l'oro, il primo della spedizione italiana ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026, diventa ufficiale, la 35enne di Frascati si traveste da centometrista e, nei corridoi, corre per andare a recuperare il figlio. Che salta in braccio e ride, chiama la mamma, facendo sorridere anche il presidente del Coni Luciano Buonfiglio che era arrivato per congratularsi. Perché la medaglia d'oro era inaspettata, e forse anche per questo ancora più carica di valore, proprio nel giorno del suo 35esimo compleanno. "E' il giorno più bello di sempre, un giorno perfetto. Prima di tutto perché mio figlio, mio marito e la mia famiglia erano qui a guardarmi - ha detto -. È incredibile, perché siamo in Italia. Le Olimpiadi sono in Italia. Questo è il sogno dei miei sogni". Anche perché nel 2022 decise di fermarsi, dopo le medaglie di Pechino, per diventare mamma. "Il messaggio che volevo trasmettere è che non ho scelto tra il pattinaggio e l'essere mamma. Puoi essere una mamma e anche essere più forte. Mi sono fermata dopo le medaglie a Pechino, ero in cima al mondo. Sono davvero orgogliosa di me stessa per essere tornata dopo aver partorito - ha proseguito -. Non è stato facile, anche perché non è facile essere una pattinatrice di velocità italiana, ma non l'ho fatto da sola. Questo è un lavoro di squadra. Da sola non avrei potuto fare nulla. È anche per loro. Spero che mio figlio possa goderselo tra dieci anni, quando sarà un po' più grande e guarderà la gara". "Voglio un altro figlio, non voglio lasciare da solo Tommaso, certo prima penso a finire la stagione ma poi vorrei avere un altro bimbo. Sono una moglie, sono una mamma e voglio pensare alla mia famiglia".