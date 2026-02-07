Proteste contro Ice e Olimpiadi, oggi corteo a Milano: massima allerta

Nel pomeriggio in programma un corteo nazionale contro le Olimpiadi invernali e contro la presenza dell’Ice. Appuntamento alle 15 in piazzale Medaglie d’Oro: il percorso concordato consentirà ai manifestanti di lambire l'area del Villaggio olimpico. Al corteo confluiranno realtà antagoniste provenienti anche da altre città e non si esclude la presenza di militanti legati ad Askatasuna. Particolare attenzione da parte delle forze dell'ordine dopo il via libera al nuovo pacchetto sicurezza ascolta articolo

Questo pomeriggio a Milano è in programma un corteo nazionale contro le Olimpiadi invernali e contro la presenza dell’Ice. Si tratta del primo appuntamento di rilievo dopo gli scontri torinesi legati al centro sociale Askatasuna. Si prevede la partecipazione di alcune migliaia le persone e ci sarà particolare attenzione delle forze dell'ordine per la manifestazione, che arriva dopo il via libera del Consiglio dei Ministri al nuovo pacchetto sicurezza.

Chi partecipa La mobilitazione prevede il concentramento alle ore 15 in piazzale Medaglie d'Oro, e il percorso concordato consentirà ai manifestanti di lambire l'area del Villaggio olimpico passando da via Brembo, per poi proseguire verso il quartiere Corvetto. Al corteo confluiranno realtà antagoniste provenienti anche da altre città e non si esclude la presenza di militanti legati allo stesso centro sociale torinese Askatasuna. Da quanto è trapelato, gli antagonisti minacciano di bloccare la tangenziale. Le proteste degli ultimi giorni Ieri un gruppo di attivisti coordinati dal Cio - Comitato insostenibili Olimpiadi - ha occupato l'ex Palasharp, il palazzetto in zona Lampugnano abbandonato da 15 anni, dove si terranno le Utopiadi, una tre giorni di sport popolare. In mattinata invece, oltre mille studenti avevano sfilato in corteo contro la presenza dell'Ice alle Olimpiadi. Giovedì presìdi e contestazioni avevano accompagnato il passaggio della fiaccola olimpica davanti all'Università Statale. Vedi anche Corteo studenti 'No Ice' sfila a Milano in zona Piola