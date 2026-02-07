Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026
Arrow-link
Arrow-link

Proteste contro Ice e Olimpiadi, oggi corteo a Milano: massima allerta

Cronaca
©Ansa

Nel pomeriggio in programma un corteo nazionale contro le Olimpiadi invernali e contro la presenza dell’Ice. Appuntamento alle 15 in piazzale Medaglie d’Oro: il percorso concordato consentirà ai manifestanti di lambire l'area del Villaggio olimpico. Al corteo confluiranno realtà antagoniste provenienti anche da altre città e non si esclude la presenza di militanti legati ad Askatasuna. Particolare attenzione da parte delle forze dell'ordine dopo il via libera al nuovo pacchetto sicurezza

ascolta articolo

Questo pomeriggio a Milano è in programma un corteo nazionale contro le Olimpiadi invernali e contro la presenza dell’Ice. Si tratta del primo appuntamento di rilievo dopo gli scontri torinesi legati al centro sociale Askatasuna. Si prevede la partecipazione di alcune migliaia le persone e ci sarà particolare attenzione delle forze dell'ordine per la manifestazione, che arriva dopo il via libera del Consiglio dei Ministri al nuovo pacchetto sicurezza.

Chi partecipa

La mobilitazione prevede il concentramento alle ore 15 in piazzale Medaglie d'Oro, e il percorso concordato consentirà ai manifestanti di lambire l'area del Villaggio olimpico passando da via Brembo, per poi proseguire verso il quartiere Corvetto. Al corteo confluiranno realtà antagoniste provenienti anche da altre città e non si esclude la presenza di militanti legati allo stesso centro sociale torinese Askatasuna. Da quanto è trapelato, gli antagonisti minacciano di bloccare la tangenziale.

Le proteste degli ultimi giorni

Ieri un gruppo di attivisti coordinati dal Cio - Comitato insostenibili Olimpiadi - ha occupato l'ex Palasharp, il palazzetto in zona Lampugnano abbandonato da 15 anni, dove si terranno le Utopiadi, una tre giorni di sport popolare. In mattinata invece, oltre mille studenti avevano sfilato in corteo contro la presenza dell'Ice alle Olimpiadi. Giovedì presìdi e contestazioni avevano accompagnato il passaggio della fiaccola olimpica davanti all'Università Statale.

Vedi anche

Corteo studenti 'No Ice' sfila a Milano in zona Piola

Il dispositivo di sicurezza

Le iniziative di protesta che si sono svolte finora in città si sono comunque tenute senza particolari criticità sul piano dell'ordine pubblico ma il dispositivo di sicurezza predisposto per il fine settimana viene definito "massiccio" e si inserisce nel piano generale per l'avvio dei Giochi, in concomitanza con la presenza in città di delegazioni e autorità internazionali. Sono complessivamente circa 6.000 gli operatori delle forze dell'ordine impiegati tra Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Esercito e Polizia locale, con 170 mezzi schierati, supporto aereo con elicotteri e droni e zone di sicurezza istituite attorno ai principali siti olimpici. 

Vedi anche

Milano-Cortina, piano sicurezza: zone rosse e traffico aereo limitato
FOTOGALLERY

©Ansa

1/8
Cronaca

Torino, il giorno dopo scontri di Askatasuna: vetri rotti e detriti

Tornata di nuovo alla normalità la situazione in corso Regina Margherita e negli altri punti del quartiere Vanchiglia travolti ieri dalla guerriglia urbana. Ripulite e bonificate le strade, dove gli scontri fra antagonisti e forze dell'ordine avevano lasciato un tappeto di detriti. Arrestato uno degli aggressori dell'agente di polizia: oltre 100 i feriti tra le forze dell'ordine

Vai alla Fotogallery

Cronaca: Ultime notizie

Federica Torzullo, oggi i funerali. Ad Anguillara è lutto cittadino

Cronaca

Il sindaco: "La città si ferma per Federica, uccisa da una violenza che non ammette spiegazioni,...

Sequestro di Cristina Mazzotti, fermato un condannato all'ergastolo

Cronaca

Si tratta di Giuseppe Calabrò che era a piede libero e che è stato condannato in primo grado...

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 7 febbraio: la rassegna stampa

Cronaca

La cerimonia di apertura per l'inizio dei Giochi olimpici di Milano-Cortina campeggia su tutte le...

16 foto

Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Cronaca

L'appuntamento settimanale con il quiz di SkyTg24 sui fatti degli ultimi giorni. Mettiti alla...

Vacanze di Carnevale a scuola: calendario e date regione per regione

Cronaca

Non tutte si fermano per festeggiare il Carnevale. In Alto Adige le scuole rimarranno chiuse da...

Cronaca: i più letti