A Milano il corteo di protesta contro le Olimpiadi 2026 e l’ICE. FOTO

Alcune migliaia di persone hanno sfilato alla manifestazione promossa dal Comitato Insostenibili Olimpiadi contro i Giochi di Milano-Cortina. Ci sono state cariche e sono stati usati gli idranti da parte delle forze dell'ordine contro manifestanti che, staccati dal corteo contro le Olimpiadi in Corvetto, si dirigevano verso la tangenziale est

