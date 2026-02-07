A Milano il corteo di protesta contro le Olimpiadi 2026 e l’ICE. FOTO
Alcune migliaia di persone hanno sfilato alla manifestazione promossa dal Comitato Insostenibili Olimpiadi contro i Giochi di Milano-Cortina. Ci sono state cariche e sono stati usati gli idranti da parte delle forze dell'ordine contro manifestanti che, staccati dal corteo contro le Olimpiadi in Corvetto, si dirigevano verso la tangenziale est
- A Milano è il giorno del corteo promosso dal Comitato Insostenibili Olimpiadi contro i Giochi di Milano-Cortina. Presenti alla manifestazione oltre 3mila persone. In testa al corteo uno striscione firmato Cio - Comitato Insostenibili Olimpiadi: "Riprendiamoci le città liberiamo le montagne".
- Prima di iniziare, i manifestanti hanno eseguito un flash mob, cantando e sollevando gli alberi di cartone, simbolo degli abbattimenti avvenuti per la realizzazione della pista da Bob a Cortina.
- Il corteo è partito da Porta Romana, lambendo la zona del Villaggio Olimpico. Alcuni manifestanti hanno esploso fuochi d'artificio e fumogeni dal cavalcavia dell'ex Scalo di Porta Romana, proprio in direzione del Villaggio Olimpico.
- L'azione è stata accompagnata dall'esposizione di due striscioni calati dal cavalcavia con le scritte "Binary is for trains" e "Go trans athletes”.
- Inoltre uno striscione con la scritta "ICE out of Milan" è stato esposto da alcuni manifestanti su un edificio in via Benaco, poco lontano dal Villaggio Olimpico. Durante il corteo promosso dal Comitato Insostenibili Olimpiadi contro i Giochi di Milano-Cortina, attivisti del centro sociale "Cantiere" si sono arrampicati su un'impalcatura di un edificio e, giunti alla sommità, hanno calato lo striscione.
- L'azione si inserisce nelle contestazioni contro la presenza dell'Immigration and Customs Enforcement statunitense nell'ambito dei dispositivi di sicurezza legati all'evento olimpico.
- All’arrivo del corteo contro i Giochi olimpici nel quartiere Corvetto di Milano, i manifestanti - diverse migliaia - hanno rallentato il ritmo, fermandosi a più riprese nei pressi di piazzale Ferrara per issare manifesti sul cantiere di un palazzo e sul mercato comunale in disuso, ribattezzato nell’insegna “mercato popolare”.
- Gli attivisti sono saliti sull’edificio, esponendo diversi striscioni: “Lunga vita ai quartieri popolari!”, “Stop speculazione nei quartieri”, “Case alle famiglie fuori le divise dal quartiere”. Poco prima i ragazzi del centro sociale Cantiere sono saliti su un palazzo di via Benaco, interessato da lavori di ristrutturazione, per protestare contro il “modello Milano”, una città “piena di ponteggi e di cantieri che stanno mangiando la città”.
- I manifestanti hanno intonato una versione modificata di “Hanno ucciso l’uomo ragno”, per denunciare: “Hanno ucciso la montagna chi sia stato lo si sa. Sono Zaia e Fontana, sono Sala e quelli là. Hanno fatto del guadagno ma non l’han fatto per te”. Intonati anche cori contro le “Olimpiadi che servono solo a gentrificare. Distruggono tutto anche i quartieri”.
- Ci sono state poi cariche e sono stati usati gli idranti da parte delle forze dell'ordine contro i manifestanti che, staccati dal corteo contro le Olimpiadi in Corvetto, si dirigevano verso la tangenziale est. I manifestanti hanno lanciato bottiglie petardi e lacrimogeni contro gli agenti in tenuta antisommossa.
- Cinque persone sono state fermate per essere identificate, dopo gli scontri al corteo milanese contro le Olimpiadi.
- Il corteo è poi ripartito dopo gli scontri in zona Corvetto, quando un gruppo di manifestanti si è staccato per dirigersi verso la tangenziale est. I manifestanti hanno proseguito su viale Lucania, superando piazzale Bologna e tornando poi verso la città su viale Bacchiglione.