Dopo la cerimonia inaugurale a San Siro di ieri sera , le Olimpiadi invernali di Milano–Cortina 2026 entrano nel vivo delle gare. La prima medaglia dei Giochi si assegna oggi nello sci alpino, con la discesa libera maschile ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE ). In giornata saranno protagonisti anche lo sci di fondo, con lo Skiathlon 10km + 10km donne, il salto con gli sci, con il trampolino normale individuale donne, lo snowboard, con la finale big air uomini, e il pattinaggio di velocità (3000m femminile).

Ecco il programma odierno, diviso per sport e specialità, con gli orari e i risultati in aggiornamento man mano che le gare vengono disputate.

Gli italiani da tenere d’occhio

Lo sci alpino debutta in queste Olimpiadi invernali con la prima finale in programma. Oggi si parte con la discesa libera maschile, allo Stelvio Ski Centre di Bormio, sede delle competizioni per gli uomini. Favoriti d’obbligo sono gli svizzeri Odermatt (leader di Coppa del mondo) e Von Allmen. Attenzione però agli azzurri Dominik Paris (che ha un feeling speciale con Bormio), Giovanni Franzoni (reduce da ottimi risultati nelle ultime settimane), Mattia Casse e Florian Schieder. Occhi puntati con obiettivo medaglia anche per Francesca Lollobrigida, tra le protagoniste del pattinaggio di velocità sui 3000 metri. Allo Speed Skating Stadium di Milano cercherà di salire di nuovo sul podio dopo l’argento conquistato a Beijing 2022 (edizione in cui fu anche bronzo nella mass start).