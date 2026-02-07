Olimpiadi Milano Cortina 2026, i risultati di oggi: attesa per la discesa libera maschileSport
I Giochi olimpici invernali entrano nel vivo delle gare, dopo la cerimonia inaugurale a San Siro. La prima medaglia sarà assegnata nello sci alpino, con la discesa libera maschile. Puntano al podio gli azzurri Dominik Paris, Giovanni Franzoni, Mattia Casse e Florian Schieder. In giornata protagonisti anche lo sci di fondo, il salto con gli sci, lo snowboard e il pattinaggio di velocità (con grande attesa per Francesca Lollobrigida)
Dopo la cerimonia inaugurale a San Siro di ieri sera, le Olimpiadi invernali di Milano–Cortina 2026 entrano nel vivo delle gare. La prima medaglia dei Giochi si assegna oggi nello sci alpino, con la discesa libera maschile (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE). In giornata saranno protagonisti anche lo sci di fondo, con lo Skiathlon 10km + 10km donne, il salto con gli sci, con il trampolino normale individuale donne, lo snowboard, con la finale big air uomini, e il pattinaggio di velocità (3000m femminile).
Il programma di oggi e i risultati (in aggiornamento)
Ecco il programma odierno, diviso per sport e specialità, con gli orari e i risultati in aggiornamento man mano che le gare vengono disputate.
Curling
Doppio misto Preliminari
Svizzera vs Svezia, 10:05
Gran Bretagna vs Canada, 10:05
Svezia vs Italia, 14:35
Gran Bretagna. vs USA, 14:35
Estonia vs Norvegia, 14:35
Corea vs Repubblica Ceca, 14:35
Corea vs Usa, 19:05
Canada vs Estonia, 19:05
Repubblica Ceca vs Svizzera, 19:05
Italia vs Norvegia, 19:05
Freestyle
Slopestyle femminile · Qualificazioni
Competizione - Gara 1, 10:30
Competizione - Gara 2, 11:35
Slopestyle maschile · Qualificazioni
Competizione - Gara 1, 14:00
Competizione - Gara 2, 15:05
Hockey su ghiaccio
Torneo femminile · Preliminari
Germania vs Giappone, 12:10
Svezia vs Italia, 14:40
USA vs Finlandia, 16:40
Svizzera vs Canada, 21:10
Pattinaggio di figura
Gara a squadre · Qualificazioni
Singolo maschile, 19:45
Gara a squadre · Finale - Danza su ghiaccio, 22:05
Pattinaggio di velocità su ghiaccio
3000 m femminile · Finale (medaglie), 16:00
Salto con gli sci
Individuale femminile trampolino normale · Finale
Competizione - Gara 1, 18:45
Competizione - Gara 2 (medaglie), 19:57
Sci alpino
Discesa libera maschile · Finale (medaglie), 11:30
Sci di fondo
Skiathlon femminile · Finale (medaglie), 13:00
Slittino
Singolo maschile · Finale
Competizione - Gara 1, 17:00
Competizione - Gara 2, 18:32
Snowboard
Big air maschile · Finale
Competizione - Gara 1, 19:30
Competizione - Gara 2, 19:53
Competizione - Gara 3 (medaglie), 20:17
Vedi anche
Olimpiadi, chi sono gli ultimi tedofori che hanno portato la fiamma
Gli italiani da tenere d’occhio
Lo sci alpino debutta in queste Olimpiadi invernali con la prima finale in programma. Oggi si parte con la discesa libera maschile, allo Stelvio Ski Centre di Bormio, sede delle competizioni per gli uomini. Favoriti d’obbligo sono gli svizzeri Odermatt (leader di Coppa del mondo) e Von Allmen. Attenzione però agli azzurri Dominik Paris (che ha un feeling speciale con Bormio), Giovanni Franzoni (reduce da ottimi risultati nelle ultime settimane), Mattia Casse e Florian Schieder. Occhi puntati con obiettivo medaglia anche per Francesca Lollobrigida, tra le protagoniste del pattinaggio di velocità sui 3000 metri. Allo Speed Skating Stadium di Milano cercherà di salire di nuovo sul podio dopo l’argento conquistato a Beijing 2022 (edizione in cui fu anche bronzo nella mass start).
Vedi anche
Olimpiadi invernali Milano Cortina, atlete e atleti italiani in gara
Gli azzurri in gara oggi
- Freestyle: Slopestyle donne - Qualificazioni, Maria Gasslitter, ore 10:30;
- Sci Alpino: Discesa uomini, Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Dominik Paris, Florian Schieder, ore 11:30;
- Sci di fondo: Skiathlon donne, Anna Comarella, Martina Di Centa, Maria Gismondi, ore 13:00;
- Freestyle: Slopestyle uomini - Qualificazioni, Miro Tabanelli, ore 14:00;
- Curling: Doppio misto, Italia-Svezia (Amos Mosaner e Stefania Constantini, ore 14:35;
- Hockey su ghiaccio: torneo donne, Italia-Svezia, ore 14:40;
- Pattinaggio di velocità: 3000 metri donne, Francesca Lollobrigida, ore 16:00;
- Slittino: Singolo uomini - Heat 1 e Heat 2, Leon Felderer, Dominik Fischnaller, Alex Gufler, ore 17:00 e ore 18:32;
- Salto con gli sci: Trampolino NH Individuale donne, Martina Ambrosi, Jessica Malsiner, Annika Sieff, Martina Zanitzer, ore 18:45;
- Curling: Doppio misto, Italia-Norvegia (Amos Mosaner e Stefania Constantini), ore 19:05;
- Snowboard: Big Air uomini - Finale, Ian Matteoli, ore 19:30;
- Pattinaggio di figura: Team Event - Corto Singolo uomini, Daniel Grassl, ore 19:45;
- Pattinaggio di figura: Team Event - Libero Coppie Danza, Marco Fabbri e Charlène e Guignard, ore 22:05.
Approfondimento
Milano-Cortina 2026, il programma con tutte le gare in calendario
©Getty
Olimpiadi invernali, le edizioni prima di Milano-Cortina in foto
Tutto pronto per il via alla 25esima edizione dei Giochi invernali, la terza in Italia dopo quelle del 1956 a Cortina e del 2006 a Torino. Dal primo appuntamento di Chamonix, oltre un secolo fa, a oggi ,tanti cose sono cambiate, come testiominano le immagini d'epoca delle prime Olimpiadi sulle nevi