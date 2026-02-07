Offerte Sky
Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026
Olimpiadi Milano Cortina 2026, i risultati di oggi: attesa per la discesa libera maschile

Sport
©Getty

I Giochi olimpici invernali entrano nel vivo delle gare, dopo la cerimonia inaugurale a San Siro. La prima medaglia sarà assegnata nello sci alpino, con la discesa libera maschile. Puntano al podio gli azzurri Dominik Paris, Giovanni Franzoni, Mattia Casse e Florian Schieder. In giornata protagonisti anche lo sci di fondo, il salto con gli sci, lo snowboard e il pattinaggio di velocità (con grande attesa per Francesca Lollobrigida)

ascolta articolo

Dopo la cerimonia inaugurale a San Siro di ieri sera, le Olimpiadi invernali di Milano–Cortina 2026 entrano nel vivo delle gare. La prima medaglia dei Giochi si assegna oggi nello sci alpino, con la discesa libera maschile (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE). In giornata saranno protagonisti anche lo sci di fondo, con lo Skiathlon 10km + 10km donne, il salto con gli sci, con il trampolino normale individuale donne, lo snowboard, con la finale big air uomini, e il pattinaggio di velocità (3000m femminile).

Il programma di oggi e i risultati (in aggiornamento)

Ecco il programma odierno, diviso per sport e specialità, con gli orari e i risultati in aggiornamento man mano che le gare vengono disputate.

Curling

Doppio misto Preliminari

Svizzera vs Svezia, 10:05

Gran Bretagna vs Canada, 10:05

Svezia vs Italia, 14:35

Gran Bretagna. vs USA, 14:35

Estonia vs Norvegia, 14:35

Corea vs Repubblica Ceca, 14:35

Corea vs Usa, 19:05

Canada vs Estonia, 19:05

Repubblica Ceca vs Svizzera, 19:05

Italia vs Norvegia, 19:05

Freestyle

Slopestyle femminile · Qualificazioni

Competizione - Gara 1, 10:30

Competizione - Gara 2, 11:35

Slopestyle maschile · Qualificazioni

Competizione - Gara 1, 14:00

Competizione - Gara 2, 15:05

Hockey su ghiaccio

Torneo femminile · Preliminari

Germania vs Giappone, 12:10

Svezia vs Italia, 14:40

USA vs Finlandia, 16:40

Svizzera vs Canada, 21:10

Pattinaggio di figura

Gara a squadre · Qualificazioni

Singolo maschile, 19:45

Gara a squadre · Finale - Danza su ghiaccio, 22:05

Pattinaggio di velocità su ghiaccio

3000 m femminile · Finale (medaglie), 16:00

Salto con gli sci

Individuale femminile trampolino normale · Finale

Competizione - Gara 1, 18:45

Competizione - Gara 2 (medaglie), 19:57

Sci alpino

Discesa libera maschile · Finale (medaglie), 11:30

Sci di fondo

Skiathlon femminile · Finale (medaglie), 13:00

Slittino

Singolo maschile · Finale

Competizione - Gara 1, 17:00

Competizione - Gara 2, 18:32

Snowboard

Big air maschile · Finale

Competizione - Gara 1, 19:30

Competizione - Gara 2, 19:53

Competizione - Gara 3 (medaglie), 20:17

Gli italiani da tenere d’occhio

Lo sci alpino debutta in queste Olimpiadi invernali con la prima finale in programma. Oggi si parte con la discesa libera maschile, allo Stelvio Ski Centre di Bormio, sede delle competizioni per gli uomini. Favoriti d’obbligo sono gli svizzeri Odermatt (leader di Coppa del mondo) e Von Allmen. Attenzione però agli azzurri Dominik Paris (che ha un feeling speciale con Bormio), Giovanni Franzoni (reduce da ottimi risultati nelle ultime settimane), Mattia Casse e Florian Schieder. Occhi puntati con obiettivo medaglia anche per Francesca Lollobrigida, tra le protagoniste del pattinaggio di velocità sui 3000 metri. Allo Speed Skating Stadium di Milano cercherà di salire di nuovo sul podio dopo l’argento conquistato a Beijing 2022 (edizione in cui fu anche bronzo nella mass start).

Atleti e atlete italiani

Gli azzurri in gara oggi

  • Freestyle: Slopestyle donne - Qualificazioni, Maria Gasslitter, ore 10:30;
  • Sci Alpino: Discesa uomini, Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Dominik Paris, Florian Schieder, ore 11:30;
  • Sci di fondo: Skiathlon donne, Anna Comarella, Martina Di Centa, Maria Gismondi, ore 13:00;
  • Freestyle: Slopestyle uomini - Qualificazioni, Miro Tabanelli, ore 14:00;
  • Curling: Doppio misto, Italia-Svezia (Amos Mosaner e Stefania Constantini, ore 14:35;
  • Hockey su ghiaccio: torneo donne, Italia-Svezia, ore 14:40;
  • Pattinaggio di velocità: 3000 metri donne, Francesca Lollobrigida, ore 16:00;
  • Slittino: Singolo uomini - Heat 1 e Heat 2, Leon Felderer, Dominik Fischnaller, Alex Gufler, ore 17:00 e ore 18:32;
  • Salto con gli sci: Trampolino NH Individuale donne, Martina Ambrosi, Jessica Malsiner, Annika Sieff, Martina Zanitzer, ore 18:45;
  • Curling: Doppio misto, Italia-Norvegia (Amos Mosaner e Stefania Constantini), ore 19:05;
  • Snowboard: Big Air uomini - Finale, Ian Matteoli, ore 19:30;
  • Pattinaggio di figura: Team Event - Corto Singolo uomini, Daniel Grassl, ore 19:45;
  • Pattinaggio di figura: Team Event - Libero Coppie Danza, Marco Fabbri e Charlène e Guignard, ore 22:05.

