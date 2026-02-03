Milano-Cortina 2026, il programma con tutte le gare in calendario

Introduzione

I XXV Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 stanno per partire. Le competizioni sono in programma dal 6 al 22 febbraio 2026. Oltre che a Milano e a Cortina d'Ampezzo, le gare si svolgeranno anche a Rho, Assago, Bormio, Livigno, Predazzo, Rasun-Anterselva e Tesero. Si tratta della terza edizione olimpica invernale ospitata in Italia dopo che il nostro Paese ha ospitato, sempre a Cortina d'Ampezzo, l'edizione del 1956 e a Torino quella del 2006. Sarà anche la quarta in assoluta considerando quella estiva di Roma 1960. Oltre ad essere la prima edizione con due città ospitanti, sarà anche la seconda in cui le cerimonie di apertura e di chiusura si terranno in due sedi differenti, ovvero Milano (Stadio San Siro) e Verona (Arena).