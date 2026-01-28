Sono previste ZTL – le ZTL Olimpiche e Paralimpiche – per il periodo dei Giochi. L’accesso da queste (ma non l’uscita, che resta libera) sarà consentito esclusivamente ai veicoli muniti del “Pass Auto Territori”, da esporre sul parabrezza, che garantisce così la libera circolazione a tutti gli aventi diritto: residenti, proprietari di seconde case, lavoratori pendolari, attività commerciali e produttive, strutture ricettive e loro ospiti, servizi di consegna o logistica e altre categorie autorizzate. Sono previsti quattro diversi tipi di ZTL:

Zona 0 , che corrisponde all’area interna al perimetro di sicurezza dei siti di gara olimpici e paralimpici, dove è richiesto il massimo livello di sicurezza . Di fatto l'accesso non è concesso a nessuno che non sia strettamente coinvolto nei Giochi. Per entrare serve un VAPP (Vehicle Access and Parking Permit), un pass specifico soggetto a controlli di sicurezza rafforzati.

Zona 1 , attorno ai siti di gara, soggetta a traffico intenso per la movimentazione quotidiana di atleti, media, staff e personale operativo.

Zona 2 , corrisponde generalmente a tutta la città ospitante.

Zona 3, è l'area più ampia, che raccoglie il territorio ospitante (Cluster). Questa specifica zona sarà attivata soltanto in Valtellina.

