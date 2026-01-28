Olimpiadi Invernali, da Cortina a Bormio: la mappa delle strade chiuse e le date delle ZTLSport
Introduzione
Cortina d’Ampezzo, la Valtellina, Antholz-Anterselva. In tutti i territori di montagna coinvolti nelle Olimpiadi e le Paralimpiadi Invernali di Milano-Cortina, in calendario dal 6 al 22 febbraio e dal 6 al 15 marzo, per la durata dei Giochi sono attive grosse limitazioni al traffico e alla circolazione. A differenza di quanto previsto per Milano, qui le modifiche sono costruite sulla base di un sistema a zone. Da tenere d’occhio anche la situazione a Verona, con restrizione legate alle cerimonie di apertura delle Paralimpiadi di chiusura delle Olimpiadi. Ecco cosa sapere.
Quello che devi sapere
Le ZTL Olimpiche e Paralimpiche: il Pass Auto Territori
Sono previste ZTL – le ZTL Olimpiche e Paralimpiche – per il periodo dei Giochi. L’accesso da queste (ma non l’uscita, che resta libera) sarà consentito esclusivamente ai veicoli muniti del “Pass Auto Territori”, da esporre sul parabrezza, che garantisce così la libera circolazione a tutti gli aventi diritto: residenti, proprietari di seconde case, lavoratori pendolari, attività commerciali e produttive, strutture ricettive e loro ospiti, servizi di consegna o logistica e altre categorie autorizzate. Sono previsti quattro diversi tipi di ZTL:
- Zona 0, che corrisponde all’area interna al perimetro di sicurezza dei siti di gara olimpici e paralimpici, dove è richiesto il massimo livello di sicurezza. Di fatto l'accesso non è concesso a nessuno che non sia strettamente coinvolto nei Giochi. Per entrare serve un VAPP (Vehicle Access and Parking Permit), un pass specifico soggetto a controlli di sicurezza rafforzati.
- Zona 1, attorno ai siti di gara, soggetta a traffico intenso per la movimentazione quotidiana di atleti, media, staff e personale operativo.
- Zona 2, corrisponde generalmente a tutta la città ospitante.
- Zona 3, è l’area più ampia, che raccoglie il territorio ospitante (Cluster). Questa specifica zona sarà attivata soltanto in Valtellina.
IL LINK PER RICHIEDERE IL PASS AUTO.
Olimpiadi, le modifiche alla viabilità a Cortina d’Ampezzo
È ZTL su quasi tutto il territorio del Comune di Cortina d’Ampezzo, con estensioni fino a San Vito di Cadore (tra Dogana Vecchia e Chiapuzza). Queste le zone previste:
- Zona 0 Cortina, comprende i tre siti di gara: Cortina Sliding Center, Tofane Alpine Skiing Center e Cortina Curling Olympic Stadium;
- Zona 1 Cortina Stadio, in prossimità dei siti di gara: via Marangoi, via del Castello, Sopiazes, via Ca’zanna, via Alberto Bonacossa, via dello Stadio;
- Zona 1 Cortina Tofane: Col, Colfiere, Crignes, Gilardon, Lacedel, Lungoboite, Meleres, Mortisa, Pocol, Ronco, Sopiazes, Val di Sopra, Val di Sotto.
- Zona 2 Cortina, tutto il resto del Comune di Cortina.
Le giornate di attivazione delle Zone a Cortina
Questo il calendario per Cortina:
- Cortina 1 (zona Stadio del Ghiaccio, Pista da Bob e Revis) – limitazioni attive dalle 7 alle 23 dal 4 al 22 febbraio e dalle 7 alle 23 dal 4 al 15 marzo;
- Tofane 1 – dalle 6 alle 17 dell’8,10,12,15 e 18 febbraio;
- Cortina 2 - dalle 9 alle 20 dall’1 al 5 febbraio, dalle 7 alle 23 del 6 febbraio, dalle 6 alle 20 dal 7 al 22 febbraio, dalle 9 alle 20 dal 3 al 14 marzo, dalle 6 alle 20 del 15 marzo.
Le altre modifiche alla viabilità di Cortina
La Prefettura ha poi stabilito altre limitazioni al traffico:
- La SS.51 di Alemagna, dal km 96+125 (al confine comunale con San Vito di Cadore) al km 98+500, dal km 99+000 al km 99+800 e dal km 105+500 al km118+150 (Passo Cimabanche, al confine regionale con la Provincia autonoma di Bolzano).
- La S.R. 48 delle Dolomiti, dal km 116+900 (all’incrocio con la S.P. 638) al km 119+940 e dal km 124+550 al km 129+000 (località Rio Gere).
Le chiusure al traffico sono disposte dal 1° al 5 febbraio e dal 3 al 15 marzo dalle ore 9 alle ore 20, 6 febbraio dalle ore 7 alle ore 23, dal 7 al 22 febbraio dalle ore 6 alle ore 20, fatte sempre salve ulteriori “necessità eventualmente insorte”.
La Valtellina
In Valtellina, le ZTL Olimpiche e Paralimpiche coprono i territori di Bormio, Livigno, Valdidentro, Valdisotto e Valfurva. Qui, come detto, sarà attiva anche una zona di tipo 3, quella più ampia di tutte.
Olimpiadi, le ZTL a Livigno
Per accedere a Livigno, durante i Giochi, è previsto un sistema di filtraggio sulla Strada Statale 301 (SS301) del Passo del Foscagno. Le ZTL sono invece così costruite:
- Livigno 1, presso i siti di gara Livigno Aerials & Moguls (Carosello 3000) e Livigno Snow Park (Mottolino). Comprende la maggior parte dei civici lungo la SS301, via Bondi, via Dali Strozia, via La Corta, via Mont Dala Nef, via Parè, via Saroch, via Svanon, via Tea Dal Pel, via Peola.
- Livigno 2, l'intero centro abitato.
- Livigno 3, include tutte le vie del Comune di Valdidentro.
Le date e gli orari delle ZTL a Livigno
- Livigno 1 Mottolino, dalle 6 alle 24 dal 4 al 22 febbraio;
- Livigno 1 Carosello 3000, dalle 8 alle 15 dal 10 al 22 febbraio;
- Livigno 2, dalle 6 alle 24 dal 4 al 22 febbraio;
- Livigno 3, dalle 6 alle 24 dal 4 al 22 febbraio.
Le ZTL a Bormio
Per Bormio sono previste due ZTL.
- Bormio 1, che include località Ciuk, Gotrosio, Remondeccia, San Pietro, La Lanta, Ralon, Pramiol. Comprende sia Bormio in sé (Piazza Santuario, via Anglar, via Atleti Olimpici e Azzurri d'Italia, via Battaglion Morbegno, via Battaglion Tirano, via Bellpuig, via Coltura, via Crocefisso, via Del Fieno, via Della Quadra, via Feleit, via Forba, via Funivie, via Ligari Pietro, via Marconi Guglielmo, via Marni Carlo, via Monte Sobretta, via Parri Ferruccio, via Per Piatta, via Sant'Antonio, via Sassello, via Serravalle, via Settomini, via Vallecetta, via Zandilla, via Zenoni Nicolino, via Zuccola Baldassarre) che Valdisotto (via Canaletta, via Carnale, via Casericc, via Centrale, via Della Quadra, via Eira, via Nuova, via Per San Pietro, via Pradecc, via Santel, via Somdoss, via Tresendina).
- Bormio 2, tutte le altre via dei Comuni di Bormio e Valfurva.
Gli orari e le date delle ZTL di Bormio
Ecco il calendario delle ZTL per le zone di Bormio:
- Zona 1 - Bormio e Valdisotto - dalle 7 alle 16 il 6, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 21 febbraio;
- Zona 2 - Bormio e Valfurva - dalle 7 alle 12 il 7, 9, 11, 14, 16, 19, 21 febbraio.
La Valle di Anterselva
Terzo cluster olimpionico montano è quello della Valle di Anterselva, con ZTL Olimpiche sull’intero territorio comunale di Rasun-Anterselva/Rasun-Antholz, ad eccezione della zona industriale.
Le ZTL della Valle di Anterselva
Queste le ZTL previste per la Valle:
- Zona 0 – Perimetro di sicurezza Biathlon Arena;
- Zona Antholz 1: tra Anterselva di Mezzo/Antholz Mittertal e l’Arena del Biathlon. Include tutti i civici a monte dei due incroci tra la SP44 e via Anger e tra la SP44 e il ponte di via Wieser (Mittertal Brücke).
- Zona Antholz 2: Rasun di Sotto/Niederrasen, Rasun di Sopra/Oberrasen, Anterselva di Sotto/Antholz Niedertal, Anterselva di Mezzo/Antholz Mittertal. Non include Nove Case/Neunhäuserer e la Zona Artigianale/Gewerbezone.
Il calendario
- Zona 1 –Antholz 1 - dalle 8 alle 19 per le giornate 8, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 21 e 22 febbraio; dalle 7 alle 19 per il 15 febbraio.
- Zona 2 - Antholz 2 - dalle 8 alle 14 per le giornate 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21 e 22 febbraio.
Tesero, Val di Fiemme
Allo Stadio di Fondo del Lago di Tesero, in Trentino, Val di Fiemme, si tengono le gare di sci di fondo e di combinata nordica. Qui, sono istituite due ZTL: ZTL1 (Viale della Stazione, Via Zorzi, Via Lago, Via Tresselume) e ZTL2 via Stazione. Non sono previste limitazioni particolari a Predazzo.
Verona, limitazioni al traffico e ZTL
A Verona sono previste modifiche alla regola circolazione in occasione delle cerimonie di chiusura delle Olimpiadi e di apertura delle Paralimpiadi all'Arena. Dalle 9 del 22 febbraio all'1 del 23 febbraio (e così anche tra il 6 e il 7 marzo) è in vigore una ZTL che vieta il transito ai non autorizzati (in tutto o in parte) in: Corso Porta Nuova, Piazza Pradaval, Via Cesare Battisti, Vicolo Volto Cittadella, Via Andrea Paglieri, Vicolo Ghiaia, Piazza Cittadella, Interrato Torre Pentagona, Via Dei Mutilati, Via Roma, Via Carlo Cattaneo, Via Teatro Filarmonico, Vicolo Teatro Filarmonico, Via Dietro Listone, Vicoletto Listone, Vicolo Listone, Piazza Bra, Piazzetta Scalette Rubiani, Via Alberto Mario, Via Mazzini, Vicolo Tre Marchetti, Via Dietro Anfiteatro, Via Anfiteatro, Via Leone Gaetano Patuzzi, Via Leoncino, Piazzetta Mura Gallieno, Piazzetta Municipio, Vicolo Borella, Piazzetta Melvin Jones, Via Degli Alpini, Largo Divisione Pasubio, Via Ponte Cittadella, Via Adigetto, Piazzetta Alcide De Gasperi, Via Pallone, Stradone Scipione Maffei.
