Da quando sabato Il Fatto Quotidiano ha raccontato che gli agenti dell'Immigration and Customs Enforcement tuteleranno le delegazioni americane alle Olimpiadi di Milano Cortina, non si spegne il dibattito sulla presenza dell’Ice in Italia. Oggi un portavoce dell’agenzia federale ha detto all’Afp che "durante le Olimpiadi, l'Ice Homeland Security Investigations fornirà supporto al Servizio di Sicurezza Diplomatica del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e alla nazione ospitante per verificare e mitigare i rischi derivanti dalle organizzazioni criminali transnazionali". "Ovviamente, l'Ice non conduce operazioni in materia di immigrazione all'estero - è stato ribadito - Tutte le operazioni di sicurezza restano sotto l'autorità dell'Italia".

Le parole di Piantedosi "Di sicuro Ice sul territorio nazionale italiano non opererà", ha commentato lunedì il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, spiegando che "in questo momento gli americani come tutte le delegazioni non hanno comunicato l'elenco delle presenze". Una posizione che è stata però rettificata dall'ambasciata Usa, che ha ricordato come in precedenti eventi olimpici diverse agenzie federali hanno supportato il servizio di sicurezza diplomatica. Cosa che accadrà anche per Milano Cortina dove - è stato precisaro - l'Ice sarà presente per monitorare gli eventuali rischi provenienti da organizzazioni criminali transnazionali, anche se le operazioni di sicurezza resteranno sotto l'autorità italiana.