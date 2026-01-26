I funzionari dell'amministrazione Trump hanno difeso gli agenti federali coinvolti sia nell'uccisione di Pretti che in quella di Good, anche se i video e le testimonianze che sono arrivati da entrambe le scene sembrano contraddire la narrazione del governo federale.

Non solo. Trump ha commenta l'uccisione di Pretti a Minneapolis pubblicando sul social Truth la foto della presunta arma della vittima e accusando il sindaco della città e il governatore del Minnesota di non collaborare con l'Ice e addirittura di "incitare all'insurrezione con la loro retorica pomposa, pericolosa e arrogante".

Intanto, i titoli e le analisi nei media americani e statunitensi - tra cui New York Times, Wall Street Journal e Guardian - evocano scenari di uno scontro interno all'America senza precedenti negli ultimi decenni e un clima da potenziale "guerra civile".

Per approfondire:

Minneapolis, 37enne ucciso dagli agenti ICE: il momento dello sparo. VIDEO