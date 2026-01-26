Olimpiadi Milano Cortina, le location di tutti gli eventi e delle gare

Olimpiadi Milano Cortina 2026, le location di tutti gli eventi e delle gare. FOTO
I Giochi invernali, in scena dal 6 al 22 febbraio, coinvolgono Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige. Saranno i più diffusi di sempre, con un’area di 22.000 km quadrati. Ecco nel dettaglio dove si svolgeranno gli eventi e le gare
- I Giochi invernali vanno in scena dal 6 al 22 febbraio, con la partecipazione di 2.900 atleti e 91 Paesi. Le competizioni coprono 16 discipline e 116 gare, distribuite tra Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige. Quelle italiana è una delle edizioni più complesse mai organizzate, non concentrata in una singola città ma divisa in un’area vasta, con situazioni di logistica, infrastrutture e di sicurezza più articolate del normale. Ecco dove si svolgono eventi e gare e cosa sapere.
- Il sipario sulle Olimpiadi di Milano Cortina si alza la sera del 6 febbraio, con la cerimonia d’apertura allo stadio San Siro di Milano. Nella stessa giornata andranno in scena anche feste e momenti simbolici nel resto della città e nel resto delle zone coinvolte dai Giochi (come le tradizionali parate delle delegazioni che si svolgeranno anche a Predazzo, Livigno e Cortina d'Ampezzo).
- Per la prima volta, ci saranno due bracieri Olimpici: uno posizionato a Milano, all'Arco della Pace (in foto d'archivio), un luogo iconico della città. L'altro a Cortina d'Ampezzo, in Piazza Dibona, il centro nevralgico della località montana.
- A Milano si tengono le gare di hockey su ghiaccio, al Pala Italia Santa Giulia e alla Milano Hockey Arena, e short track e pattinaggio di figura, al Forum di Assago (Ice Skating Arena, in foto). Le gare di pattinaggio di velocità sono ospitate al Milano Speed Skating Stadium, parte del Milano Ice Park.
- Nella Perla delle Dolomiti si disputano le gare di altri sport: sci alpino femminile, sull'iconica pista Olympia delle Tofane, bob, slittino e skeleton, al Cortina Sliding Centre e curling, al Cortina Olympic Stadium.
- Bormio ospita le gare di sci alpino maschile, sulla famosa pista Stelvio (in foto un'immagine d'archivio). Ed è anche la casa dello sci alpinismo per questi Giochi.
- Livigno è la casa dello sci freestyle e dello snowboard ed è qui che vanno in scena le competizioni in queste due discipline.
- Qui si sfidano gli atleti di salto con gli sci e combinata nordica, al Predazzo Ski Jumping Stadium (in foto), e di sci di fondo e combianta nordica al Tesero Cross-Country Skiing Stadium.
- Anterselva è la casa delle gare di biathlon, ospitate nella cornice della Südtirol Arena, situata a 1.600 metri di altitudine.
- I Gochi si concludono all'Arena di Verona, con la cerimonia di chiusura in programma per il 22 febbraio.