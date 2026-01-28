Ice in Italia per le Olimpiadi, di cosa si occuperanno gli agenti Usa

Introduzione
Gli agenti americani dell’ICE saranno in Italia per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026: ormai è ufficiale. Si coordineranno con le forze dell'ordine italiane (6mila uomini in tutto), dall'interno di una sala operativa allestita al Consolato di Milano, senza avere compiti di sicurezza pubblica, ma di protezione dei loro connazionali. Si chiariscono così i contorni sulla macchina della sicurezza che sarà attivata in occasione dei Giochi, non senza forti polemiche (COME FUNZIONA L'ICE). Ecco cosa sappiamo.
Quello che devi sapere
ICE in Italia, informativa di Piantedosi alla Camera dei Deputati
La presenza in Italia dell'agenzia federale americana, tornata sotto i riflettori dopo l'uccisione di due persone a Minneapolis (Reneée Nicole Good e Alex Pretti), ha scatenato un’onda di critiche. Durissima l'opposizione, tanto che il governo ha in programma di riferire sul caso con un'informativa - da parte del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi - il prossimo 4 febbraio alla Camera dei Deputati. Per il numero uno del Viminale, comunque, "sulla vicenda si è scatenato una tempesta in un bicchiere".
Per approfondire: Ice, 28 miliardi di fondi e addestramenti lampo: come sta cambiando l’agenzia con Trump
Antonio Tajani: "Non è che stanno ad arrivare le SS"
Lo stesso vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani è stato criticato per una frase ritenuta poco felice: "Non è che stanno ad arrivare le SS" e "non è che arrivano quelli coi mitra con la faccia coperta, vengono dei funzionari che sono di un reparto. Vengono loro perché è il reparto deputato all'antiterrorismo".
Per approfondire: Cosa dicono i sondaggi negli Usa su Trump e sull'ICE?
L'ICE per il "supporto alla sicurezza diplomatica"
Inizialmente è stata l’ICE stessa a confermare che sarebbe volata in Italia. "Durante le Olimpiadi la Homeland security investigations (la sua componente investigativa e non operativa) fornirà supporto al servizio di sicurezza diplomatica del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e alla nazione ospitante per verificare e mitigare i rischi derivanti dalle organizzazioni criminali transnazionali", ha spiegato un portavoce.
Per approfondire: Usa, Border Patrol e ICE: come sono strutturate e quali sono le differenze?
Smentite e dietrofront
Fin lì, le istituzioni italiane erano state piuttosto vaghe, in qualche caso anche negando di essere a conoscenza del fatto che sarebbe stata impiegata: era successo proprio a Piantedosi. Poi il ministro ha incontrato l'ambasciatore americano, Tilman J. Fertitta, affrontando gli aspetti riguardanti le attività di coordinamento con le sale operative delle autorità italiane.
Agenti ICE in Italia "specializzati nelle investigazioni"
Ecco quindi che è arrivata la rassicurazione: gli agenti dell'ICE non avranno alcuna funzione esterna di ordine pubblico. Il ministero dell’Interno spiega che "gli investigatori dell'Hsi, saranno rappresentati non da personale operativo come quello impegnato nei controlli sulla migrazione in territorio Usa, ma da referenti esclusivamente specializzati nelle investigazioni".
Si attendono proteste contro l'ICE
Un aspetto molto delicato sarà rappresentato dalle possibili proteste - organizzate o improvvisate - che potrebbero svolgersi e avere per obiettivo luoghi simbolici statunitensi o lo stesso consolato Usa. Non a caso ha già superato le 15mila firme la petizione “Negare l'ingresso ai membri dell'ICE per Milano Cortina 2026 che è stata lanciata lo scorso 24 gennaio”. La loro presenza, spiegano i promotori, "rischia di compromettere i valori universali che la manifestazione olimpica dovrebbe incarnare".
Beppe Sala non vuole l'ICE a Milano
Sul fronte politico, a protestare è anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala: "Io da italiano prima ancora che da cittadino milanese non mi sento tutelato dal ministro Piantedosi. Questa è una milizia che uccide. È una milizia che entra nelle case della gente firmandosi il permesso, è chiaro che non sono i benvenuti a Milano. Io mi chiedo, noi potremo dire per una volta un no a Trump? Gli agenti dell'ICE non devono venire in Italia perché non sono allineati al nostro modo democratico di garantire la sicurezza", ha detto intervistato a Rtl 102.5.
Per approfondire: Minneapolis, da prima operazione ICE a uccisione Pretti. La cronistoria dell’escalation