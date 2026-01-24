Milano-Cortina, Piantedosi: "Ice in Italia? Non ci risulta"

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, a margine del forum internazionale del turismo a Milano smorza le polemiche a proposito della possibilità che agenti americani dell'Ice possano arrivare in Italia per supportare la sicurezza alle Olimpiadi invernali Milano Cortina. "Premesso che al momento non ci risulta - ha detto il ministro - anche se fosse, le delegazioni straniere all'interno del loro ordinamento scelgono a chi rivolgersi per assicurare la sicurezza alle delegazioni stesse. Non vedo quale problema ci sia. Il coordinamento della sicurezza rimane in capo alle autorità nazionali".