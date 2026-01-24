Milano-Cortina, Piantedosi: "Ice in Italia? Non ci risulta"

"Il coordinamento della sicurezza rimane in capo alle autorità nazionali" dichiara il ministro dell'Interno in merito alla possibilità che agenti americani dell'Ice possano arrivare in Italia per supportare la sicurezza alle Olimpiadi invernali Milano Cortina
Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, a margine del forum internazionale del turismo a Milano smorza le polemiche a proposito della possibilità che agenti americani dell'Ice possano arrivare in Italia per supportare la sicurezza alle Olimpiadi invernali Milano Cortina. "Premesso che al momento non ci risulta - ha detto il ministro - anche se fosse, le delegazioni straniere all'interno del loro ordinamento scelgono a chi rivolgersi per assicurare la sicurezza alle delegazioni stesse. Non vedo quale problema ci sia. Il coordinamento della sicurezza rimane in capo alle autorità nazionali".