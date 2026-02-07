Olimpiadi Milano Cortina 2026, grande show a San Siro. Oggi le prime medaglie. LIVE
Cerimonia di apertura tra arte e musica. Mattarella sbarca a San Siro su un tram guidato da Valentino Rossi. Due miliardi i telespettatori davanti agli schermi per la sfilata degli atleti di 93 Paesi (ovazione per gli ucraini, qualche fischio per Israele), l'arrivo della fiaccola e l'accensione dei bracieri. Oggi si assegnano le prime medaglie: l'attesa è per la discesa libera maschile, con l'Italia che punta su Paris, Franzoni, Casse e Schieder
in evidenza
Al via i XXV Giochi olimpici invernali di Milano Cortina. Cerimonia di apertura show tra arte e musica, con la sorpresa Mattarella che sbarca a San Siro su un tram guidato da Valentino Rossi. Oltre due miliardi i telespettatori davanti agli schermi per la sfilata degli atleti di 93 Paesi (ovazione per gli ucraini, qualche fischio per Israele), l'arrivo della fiaccola con gli ultimi tedofori e l'accensione dei bracieri nelle due città. In tribuna d'onore oltre 50 leader: oltre a Mattarella, la premier Meloni, il vicepresidente Usa Vance (fischiato dal pubblico) e il segretario generale Onu Guterres. Fontana e Pellegrino i portabandiera azzurri. Proteste sui social per la mancata presentazione in tv di Ghali. L'esibizione del rapper non è stata annunciata dai cronisti.
Meloni incontra il vicepresidente Usa Vance a Milano prima della cerimonia d'inaugurazione delle Olimpiadi e rilancia il rapporto con gli Stati Uniti dopo le recenti increspature con Trump.
Oggi si assegnano le prime medaglie: l'attesa è soprattutto per la discesa libera maschile, con l'Italia che punta su Paris, Franzoni, Casse e Schieder.
Gli approfondimenti:
- Cosa sapere sulle 16 discipline delle Olimpiadi Invernali
- Cosa significano i 5 Cerchi olimpici
- Chi sono gli ultimi tedofori
- I risultati delle gare di oggi: l'Italia vince nel curling
- Fiamma olimpica a Milano: il percorso, gli orari e le strade chiuse giovedì 5 febbraio
- Cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2026 Milano-Cortina: programma, orario e ospiti
- Olimpiadi invernali 2026, quanto valgono i premi per le medaglie
- Milano-Cortina 2026, non solo gare: gli eventi da scoprire tra mostre e installazioni
- Milano Cortina, gli ultimi tedofori verso la Darsena: da Bolle a Ibrahimović
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Milano Cortina, snowboard a Livigno: tocca ai big del gigante parallelo
Snowboard di scena a Livigno domani. Il programma olimpico propone il gigante parallelo (qualificazioni alle 9, finali alle 13.00) con l'Italia che schiera in campo maschile Maurizio Bormolini, Mirco Felicetti, Roland Fischnaller e Aaron March, fra le donne al via Elisa Caffont, Jasmin Coratti, Lucia Dalmasso e Sofia Valle. La squadra azzurra è stata grande protagonista sinora in Coppa del mondo, dove ha conquistato tra gli uomini sei vittorie (3 con Fischnaller, una con March, una con Felicetti e una con Bormolini) e 14 podi complessivi fra i maschi e due vittorie (Caffont e Dalmasso) per 5 podi totali in campo femminile. L'Italia vanta una sola medaglia olimpica nel gigante parallelo (Lidia Trettel bronzo a Salt Lake City 2002).
Si parte con le gare, oggi la prima medaglia sarà assegnata nello sci alpino, con la discesa libera maschile.
Milano Cortina, dietrofront sulle scuole: chiudono dal 10 al 12 febbraio
Scuole chiuse a Cortina d'Ampezzo nei giorni del massimo picco di traffico, dal 10 al 12 febbraio, per le principali gare dei Giochi. Come anticipato dall'edizione bellunese del Gazzettino e confermato all'ANSA da fonti qualificate, chiuderanno gli istituti di tutti i gradi, dalle elementari alle superiori. Un'inversione di marcia rispetto alla decisione presa lunedì scorso durante un vertice tra il Comune di Cortina e l'Ufficio scolastico regionale. La richiesta, inizialmente respinta, di sospendere le lezioni in quei giorni era stata avanzata da Fondazione Milano Cortina alla Prefettura per attenuare prevedibili disagi connessi al flusso straordinario di veicoli in città. Dopo ulteriori approfondimenti e vista anche la partecipazione di autorità nazionali e internazionali, il cambio di passo.
Sport, simboli e tensioni: i Giochi specchio della nuova crisi globale
Milano-Cortina si apre in un contesto internazionale segnato da guerre e crisi diplomatiche. Durante le Olimpiadi ogni gesto istituzionale assume così un valore politico. Dagli incontri tra leader alla presenza degli atleti, tutto viene letto in chiave geopolitica. Il Cio stesso si muove in un clima di imbarazzo. E così lo sport perde l’illusione della neutralità
Sport, simboli e tensioni: i Giochi specchio della nuova crisi globaleVai al contenuto
Milano Cortina: l' orgoglio di Paolini: "Ho visto l'Italia rappresentata al meglio"
"Ieri sera ho visto l'Italia intera, rappresentata al suo meglio. Oltre i Giochi: è stato un modo di stare insieme, italiano e azzurro". Jasmine Paolini racconta così a La Stampa l'emozione della Cerimonia di Apertura dei Giochi invernali di Milano Cortina."Da atleta sono abituata a misurare tutto: gesti, punti, tempo, ma certe emozioni non entrano in un tabellone, mai - osserva la tennista -. Quando indossi la maglia azzurra senti un peso leggero, è una responsabilità, sì, ma anche un privilegio che scalda il cuore. Oltre te stessa: gareggi per tutti, per chi ti guarda dal divano, per chi lavora di notte, per chi sogna lo Sport come riscatto e come promessa". "Io l'ho capito davvero portando la Fiamma Olimpica - aggiunge la Paolini, testimonial di Intesa Sanpaolo e tra i tedofori del Viaggio della Fiamma Olimpica -. Tenerla tra le mani è stato un onore. La senti viva, ardere e capisci che è un bene condiviso, appartiene a chi l'ha accesa prima di te e di chi verrà dopo. Un gesto semplice, eppure enorme: portare avanti la fiamma. Ieri sera quella luce è diventata coro, bandiere, emozioni"."Ho pensato agli atleti che da oggi vivranno l'attesa, la stessa che ho vissuto io a Parigi - ricorda Paolini -. Alla tensione prima del via, alla calma che devi trovare e al rispetto che devi dare all'avversario e alla gara. Oltre la vittoria: è merito. Competere si ma senza perdere l'umanità, sempre. La differenza tra un torneo e i Giochi è tutta lì, nel silenzio che senti addosso: è un Paese che senti accanto. E tu rispondi con il lavoro, con la cura, con la testa, con la gioia di esserci e la dignità di provarci fino in fondo. Essere olimpici ogni giorno significa rispetto, gioia, e non arrendersi mai, soprattutto quando nessuno ti vede - conclude Paolini - Ora è il momento di tifare per loro!".
Giochi invernali, al via le gare con le prime medaglie
I Giochi olimpici invernali entrano nel vivo delle gare, dopo la cerimonia inaugurale a San Siro. La prima medaglia sarà assegnata nello sci alpino, con la discesa libera maschile. Puntano al podio gli azzurri Dominik Paris, Giovanni Franzoni, Mattia Casse e Florian Schieder. In giornata protagonisti anche lo sci di fondo, il salto con gli sci, lo snowboard e il pattinaggio di velocità (con grande attesa per Francesca Lollobrigida).
Olimpiadi 2026, risultati di oggi: attesa per discesa libera maschileVai al contenuto
Milano-Cortina 2026, il programma di sabato 7 febbraio
Prime medaglie in palio ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina. Un sabato ricco di appuntamenti, a partire dalle 11.30 quando è in programma la discesa libera maschile sulla "Stelvio" di Bormio. L'Italia punta tanto su questa gara, forte di quattro "assi": Dominik Paris, Giovanni Franzoni, Mattia Casse e Florian Schieder. Nel pomeriggio, invece, l'attesa è per Francesca Lollobrigida. Vice campionessa olimpica nei 3.000 metri a Pechino 2022, la pattinatrice di Frascati andrà a caccia di un'altra medaglia nella specialità. In serata, infine, riflettori sulla finale del big air maschile che vedrà protagonista Ian Matteoli. Secondo nelle qualificazioni, il più giovane italiano delle spedizione olimpica vuole confermare quanto di buono fatto vedere due giorni fa. Medaglie in palio anche nello sci di fondo (skiathlon femminile) e nel salto con gli sci (individuale trampolino piccolo donne).
Olimpiadi, chi sono gli ultimi tedofori che hanno portato la fiamma
Il viaggio della fiamma olimpica di Milano Cortina 2026 è arrivato al termine con la cerimonia di inaugurazione, durante la quale ha attraversato lo stadio di San Siro nelle mani di Franco Baresi e Beppe Bergomi e delle azzurre e degli azzurri del volley. Poi le accensioni dei bracieri di Milano e Cortina con Gerda Weissensteiner, Manuela Di Centa, Enrico Fabris, Alberto Tomba, Debora Compagnoni, Gustav Thoeni e Sofia Goggia.
Olimpiadi, chi sono gli ultimi tedofori che hanno portato la fiammaVai al contenuto
Milano-Cortina 2026, i Giochi invernali al via ufficiale
Milano Cortina, Ghali legge "Promemoria" di Gianni Rodari
Ghali apre la cerimonia di Milano-Cortina a San Siro con i versi di Gianni Rodari. Sul prato, una coreografia di ragazzi disegna una colomba umana. Il rapper usa l'italiano, il francese e l'inglese per chiedere di fermare le armi, superando le polemiche dei giorni scorsi. Poche parole per alzare un muro dove la guerra non può entrare.
Milano Cortina, Ghali legge 'Promemoria' di Gianni RodariVai al contenuto
Milano Cortina 2026, Mattarella a San Siro su tram guidato da Valentino Rossi. VIDEO
Durante la cerimonia di apertura è stato proiettato un video che mostra il percorso di un tram a Milano, su cui compare proprio il Capo dello Stato. A guidare l'iconico mezzo milanese, un autista d'eccezione: il campione di MotoGP Valentino Rossi. Dopo la proiezione delle immagini, l'ingresso di Mattarella al Meazza, in tribuna, e il saluto al pubblico.
Milano Cortina 2026, Mattarella a San Siro su tram guidato da RossiVai al contenuto
Milano Cortina 2026, cerimonia d'apertura con Sabrina Impacciatore e Charlize Theron. FOTO
Lo stadio ha aperto le porte all’inaugurazione dei Giochi invernali, che hanno preso ufficialmente il via. Un evento "diffuso" fra il capoluogo lombardo, la località ampezzana, Livigno e Predazzo. Sul palco star italiane e internazionali, da Laura Pausini ad Andrea Bocelli, da Ghali a Mariah Carey. LEGGI QUI