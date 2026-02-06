Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Sport

Sport, simboli e tensioni: i Giochi specchio della nuova crisi globale

Luciana Grosso

Ispi

Milano-Cortina si apre in un contesto internazionale segnato da guerre e crisi diplomatiche. Durante le Olimpiadi ogni gesto istituzionale assume così un valore politico. Dagli incontri tra leader alla presenza degli atleti, tutto viene letto in chiave geopolitica. Il Cio stesso si muove in un clima di imbarazzo. E così lo sport perde l’illusione della neutralità

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ