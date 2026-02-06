Sport, simboli e tensioni: i Giochi specchio della nuova crisi globale

Milano-Cortina si apre in un contesto internazionale segnato da guerre e crisi diplomatiche. Durante le Olimpiadi ogni gesto istituzionale assume così un valore politico. Dagli incontri tra leader alla presenza degli atleti, tutto viene letto in chiave geopolitica. Il Cio stesso si muove in un clima di imbarazzo. E così lo sport perde l’illusione della neutralità
