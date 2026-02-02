Primo caso di doping a Milano-Cortina. È l'azzurra del biathlon Rebecca Passler che è stata trovata positiva al letrozolo, un inibitore dell'aromatasi, durante un controllo out of competition. L'azzurra sarà sospesa. Il letrozolo non ha proprietà dopanti in sé, ma viene utilizzato per ridurre gli alti livelli di estrogeni dovuti agli anabolizzanti.

Otto medaglie a livello giovanile

Passler è di Anterselva (dove si svolgeranno le gare) ed è nipote dell’ex azzurro di biathlon Johann, che lavorerà da volontario addetto alla logistica proprio allo stadio di Anterselva. Ha 24 anni e il suo palmares è ricco soprattutto a livello giovanile, con otto medaglie (di cui una d’oro in staffetta) tra Mondiali juniores e giovanili. Quest’anno il migliore piazzamento è stato un decimo posto a Oberhof.