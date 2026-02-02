Cos’è il letrozolo, farmaco a cui è risultata positiva Rebecca Passler

Come detto, Rebecca Passler è stata trovata positiva e sarà dunque sospesa saltando i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Ha 25 anni, ed è 33esima nella classifica generale di Coppa del mondo. Nata a Brunico ma originaria di Rasun Anterselva, si è messa in luce a livello giovanile e juniores con 7 medaglie mondiali, tra cui l'oro in staffetta nel 2022. In Coppa del mondo ha esordito nel 2021, conquistando il primo podio un anno dopo in staffetta. Nel weekend di gare a Le Grand-Bornand, a dicembre, era arrivata prima 13esima e poi 11esima. Adesso per lei sarà però necessario provare a spiegare il motivo per cui è risultata positiva al letrozolo.