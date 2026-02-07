Offerte Sky
Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026
Milano-Cortina, Ghali: "Pace e unità? Ieri non l'ho sentita"

Il rapper commenta sui social la sua esibizione a San Siro, sottolineando l’importanza delle persone e invitando a rispondere sempre con rispetto, nonostante la mancata citazione da parte dei telecronisti durante la cerimonia inaugurale

"Pace? Armonia? Umanità? Non ho sentito niente di tutto questo ieri sera, ma l'ho sentito attraverso i vostri messaggi. Le persone sono ciò che conta davvero e, in un momento di così tanto odio, vi prego di non giocare il loro gioco e di rispondere sempre come vorremmo che il mondo fosse. 'Ci sono cose da non fare mai' ". Così Ghali commenta sui social la sua esibizione, ieri a San Siro, alla cerimonia di inaugurazione dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina.  L'esibizione del rapper alla cerimonia non è stata annunciata dai cronisti.

Proteste sui social

La mancata presentazione di Ghali in apertura dello show con cui ha partecipato alla cerimonia di apertura di Milano-Cortina ha scatenano alcune proteste sui social. Il rapper ha interpretato a San Siro versi di Gianni Rodari accompagnati da una coreografia di ragazzi che ha disegnato una colomba umana. Ma in apertura della rappresentazione in diretta tv il rapper non è stato citato dai telecronisti Rai, come accaduto invece per gli altri interpreti che hanno preso parte alla cerimonia. "Indecenti i telecronisti che non nominano Ghali nella sua performance" scrive sui social un'utente. "Non hanno inquadrato Ghali neanche un secondo e in completo playback.." scrive un altro follower ed un altro ancora nota: "Comunque non aver mai, dico mai, inquadrato Ghali a vicino ma sempre da lontano e dall'alto. Averci anche parlato sopra durante l'esibizione è scandaloso".

Milano Cortina, Ghali recita "Promemoria" di Gianni Rodari
Olimpiadi Milano Cortina 2026, cerimonia d'apertura a San Siro. FOTO

Lo stadio ha aperto le porte all’inaugurazione dei Giochi invernali, che hanno preso ufficialmente il via. Un evento 'diffuso' fra il capoluogo lombardo, la località ampezzana, Livigno e Predazzo. Sul palco star italiane e internazionali, da Laura Pausini ad Andrea Bocelli, da Ghali a Mariah Carey

