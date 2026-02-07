Milano-Cortina, Ghali: "Pace e unità? Ieri non l'ho sentita"

"Pace? Armonia? Umanità? Non ho sentito niente di tutto questo ieri sera, ma l'ho sentito attraverso i vostri messaggi. Le persone sono ciò che conta davvero e, in un momento di così tanto odio, vi prego di non giocare il loro gioco e di rispondere sempre come vorremmo che il mondo fosse. 'Ci sono cose da non fare mai' ". Così Ghali commenta sui social la sua esibizione, ieri a San Siro, alla cerimonia di inaugurazione dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina . L'esibizione del rapper alla cerimonia non è stata annunciata dai cronisti.

Proteste sui social

La mancata presentazione di Ghali in apertura dello show con cui ha partecipato alla cerimonia di apertura di Milano-Cortina ha scatenano alcune proteste sui social. Il rapper ha interpretato a San Siro versi di Gianni Rodari accompagnati da una coreografia di ragazzi che ha disegnato una colomba umana. Ma in apertura della rappresentazione in diretta tv il rapper non è stato citato dai telecronisti Rai, come accaduto invece per gli altri interpreti che hanno preso parte alla cerimonia. "Indecenti i telecronisti che non nominano Ghali nella sua performance" scrive sui social un'utente. "Non hanno inquadrato Ghali neanche un secondo e in completo playback.." scrive un altro follower ed un altro ancora nota: "Comunque non aver mai, dico mai, inquadrato Ghali a vicino ma sempre da lontano e dall'alto. Averci anche parlato sopra durante l'esibizione è scandaloso".