Cristina D'Avena a Sanremo 2026 duetta con le Bambole di Pezza

Dallo Zecchino d’Oro al ritorno sul palco del Festival di Sanremo 2026 in occasione della quarta serata , dove duetta con le Bambole di Pezza sulle note rock di Occhi di gatto, Cristina D'Avena attraversa oltre cinquant’anni di musica e televisione. Icona delle sigle dei cartoni animati, protagonista di Bim Bum Bam, attrice e interprete di più di 700 brani, ha accompagnato l’infanzia di intere generazioni reinventandosi tra live, duetti e nuove sfide artistiche.