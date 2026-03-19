Francesco Gabbani, la possibile scaletta del concerto a Livorno

La carriera

Nato a Carrara nel 1982, polistrumentista e artista multiplatino, Francesco Gabbani nel 2015 vince tra le Nuove Proposte al Festival di Sanremo con Amen, brano che dà il via a una carriera ricca di successi e riconoscimenti. È però il 2017 l'anno della consacrazione definitiva: con Occidentali's Karma vince il Festival di Sanremo nella categoria Big e raggiunge la notorietà internazionale, grazie a un brano che unisce ironia, profondità filosofica e un ritornello impossibile da dimenticare. Negli anni seguenti pubblica gli album Magellano, Viceversa - che gli vale un altro Sanremo nel 2020 - e infine Dalla tua parte, lavoro che ha accompagnato il suo lungo tour nei palazzetti italiani.