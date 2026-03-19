Francesco Gabbani, la possibile scaletta del concerto a Livorno

Venerdì 20 marzo , il cantautore toscano sarà al Modigliani Forum per una delle tappe più attese del suo Live Tour 2026
Venerdì 20 marzo, Francesco Gabbani si esibirà al Modigliani Forum di Livorno.
La data è il recupero di quella originariamente prevista per il 7 novembre 2025, rinviata a causa della concomitanza con la partecipazione dell'artista come giudice nella nuova edizione di X Factor.
Un'attesa che ha reso il pubblico ancora più curioso e desideroso di ritrovarlo dal vivo.
La possibile scaletta
La scaletta del concerto di Francesco Gabbani a Livorno non è stata resa nota. Tuttavia, è probabile che replichi la setlist portata in scena a Napoli:
Occidentali’s Karma
Peace and Love
Pachidermi e pappagalli
Foglie al gelo
Eternamente ora
Così come mi viene
Spazio tempo
Tra le granite e le granate
Il sudore ci appiccica
La leggerezza
La mia versione dei ricordi
Volevamo solo essere felici
La mira
Immenso
Un sorriso dentro al pianto
Frutta malinconia
La rete
Viceversa
Buttalo via (con PierC)
Viva la vita
Dalla mia parte
Amen
La carriera
Nato a Carrara nel 1982, polistrumentista e artista multiplatino, Francesco Gabbani nel 2015 vince tra le Nuove Proposte al Festival di Sanremo con Amen, brano che dà il via a una carriera ricca di successi e riconoscimenti. È però il 2017 l'anno della consacrazione definitiva: con Occidentali's Karma vince il Festival di Sanremo nella categoria Big e raggiunge la notorietà internazionale, grazie a un brano che unisce ironia, profondità filosofica e un ritornello impossibile da dimenticare. Negli anni seguenti pubblica gli album Magellano, Viceversa - che gli vale un altro Sanremo nel 2020 - e infine Dalla tua parte, lavoro che ha accompagnato il suo lungo tour nei palazzetti italiani.