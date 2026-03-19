Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Francesco Gabbani, la possibile scaletta del concerto a Livorno

Musica

Venerdì 20 marzo , il cantautore toscano sarà al Modigliani Forum per una delle tappe più attese del suo Live Tour 2026

Venerdì 20 marzo, Francesco Gabbani si esibirà al Modigliani Forum di Livorno.

La data è il recupero di quella originariamente prevista per il 7 novembre 2025, rinviata a causa della concomitanza con la partecipazione dell'artista come giudice nella nuova edizione di X Factor.

Un'attesa che ha reso il pubblico ancora più curioso e desideroso di ritrovarlo dal vivo.

La possibile scaletta

La scaletta del concerto di Francesco Gabbani a Livorno non è stata resa nota. Tuttavia, è probabile che replichi la setlist portata in scena a Napoli:

Occidentali’s Karma

Peace and Love

Pachidermi e pappagalli

Foglie al gelo

Eternamente ora

Così come mi viene

Spazio tempo

Tra le granite e le granate

Il sudore ci appiccica

La leggerezza

La mia versione dei ricordi

Volevamo solo essere felici

La mira

Immenso

Un sorriso dentro al pianto

Frutta malinconia

La rete

Viceversa

Buttalo via (con PierC)

Viva la vita

Dalla mia parte

Amen

La carriera

Nato a Carrara nel 1982, polistrumentista e artista multiplatino, Francesco Gabbani nel 2015 vince tra le Nuove Proposte al Festival di Sanremo con Amen, brano che dà il via a una carriera ricca di successi e riconoscimenti. È però il 2017 l'anno della consacrazione definitiva: con Occidentali's Karma vince il Festival di Sanremo nella categoria Big e raggiunge la notorietà internazionale, grazie a un brano che unisce ironia, profondità filosofica e un ritornello impossibile da dimenticare. Negli anni seguenti pubblica gli album Magellano, Viceversa - che gli vale un altro Sanremo nel 2020 - e infine Dalla tua parte, lavoro che ha accompagnato il suo lungo tour nei palazzetti italiani.

Spettacolo: Ultime notizie

Billie Eilish - Hit Me Hard and Soft: the Tour, il trailer del film

Musica

Il documentario, nelle sale italiane da giovedì 19 marzo, regalerà immagini inedite della ultima...

Ernia a Jesolo, la possibile scaletta del concerto

Musica

Dopo lo spettacolo al Palazzo del Turismo di Jesolo, domenica 22 marzo Ernia porterà la sua...

Che bella giornata, il cast del film con Checco Zalone stasera in tv

Cinema

Va in onda su Italia 1, giovedì 19 marzo, il secondo film con protagonista Checco Zalone, uscito...

8 foto

Francesco Gabbani, la possibile scaletta del concerto a Livorno

Musica

Venerdì 20 marzo , il cantautore toscano sarà al Modigliani Forum per una delle tappe più attese...

Ricky Martin in concerto a San Benedetto del Tronto

Musica

L'artista torna in Italia con un evento destinato a lasciare il segno. Il 21 giugno 2026, San...

Spettacolo: Per te