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Oscar, Glenn Close e Ridley Scott riceveranno il premio alla carriera

Cinema
©Ansa

L'attrice e il regista saranno premiati a novembre nella serata dei Governors Awards. Con loro anche l'animatore Floyd Norman

L'Academy of Motion Picture Arts and Sciences conferirà l'Oscar alla carriera all'attrice Glenn Close, all'animatore Floyd Norman e al regista Ridley Scott. Le statuette degli Oscar saranno consegnate durante la 17ma edizione dei Governors Awards dell'Academy, in calendario domenica 15 novembre 2026, presso la Ray Dolby Ballroom dell'Ovation Hollywood. Saranno premiate con l'Irving G. Thalberg Memorial Award anche le produttrici Christine Vachon e Pamela Koffler.

 

Glenn Close è stata candidata agli Oscar otto volte, la prima nel 1983 e l'ultima nel 2021, senza vincere mai il premio. Ridley Scott ha invece ricevuto quattro nomination in carriera, la prima nel 1992, l'ultima nel 2016, tre volte da regista e una per il miglior film, anche lui senza mai ricevere il premio. Floyd Normann ha lavorato per i Walt Disney Studios, Hanna-Barbera e la Pixar, dando il suo contributo a film come La bella addormenta, La spada nella roccia, Il libro della giungla, Mary Poppins, La carica dei 101, Toy Story 2 e Mosters & Co.

 

 

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